Anna Carpenter, o americancă de 24 de ani, câștigă echivalentul a peste 15.000 de euro într-o lună din îngrijirea bebelușilor pe timpul nopții, dar și din colaborări cu branduri și activitatea pe rețelele sociale.

Câştigă peste 15.000 de euro pe lună dintr-o meserie nou apărută. Începe la 9 seara şi termină la 10 dimineaţa - people.com

Tânăra lucrează ca bonă de noapte, oferind sprijin familiilor în primele luni după nașterea copilului. În septembrie 2026, veniturile sale au ajuns la 17.322 de dolari, potrivit propriilor declarații. Anna Carpenter locuiește în Houston, Statele Unite, și intenționează să se mute în San Diego în 2027. Tânăra a povestit pentru publicația People cum a transformat pasiunea pentru îngrijirea copiilor într-o profesie care îi aduce venituri consistente.

Program de noapte

Programul ei începe, de regulă, la ora 21:00 și se încheie a doua zi, în jurul orei 10:00. În acest interval, are grijă de nou-născut, se ocupă de hrănirea lui, schimbă scutecele și pregătește biberoanele. În funcție de contract, Anna câștigă între 39 și 43 de euro pe oră. La această sumă se pot adăuga plăți pentru sarcini suplimentare și deplasări, inclusiv atunci când însoțește familiile în vacanțe.

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Pe lângă îngrijirea copilului, tânăra spală rufe, spală vase și le oferă mamelor informații de bază despre alăptare. Rolul ei este să le permită părinților să se odihnească în primele luni de viață ale bebelușului. De regulă, familiile apelează la serviciile unei bone de noapte pentru o perioadă de cel mult patru luni.

Cum a ajuns să câștige peste 15.000 de euro într-o lună

În septembrie 2026, Anna a obținut 6.640 de dolari din îngrijirea copiilor, la care s-au adăugat 2.750 de dolari pentru că a însoțit o familie în vacanță. Astfel, veniturile din activitatea de bonă au ajuns la 9.390 de dolari. Câștigurile nu s-au oprit aici. Tânăra a obținut bani și din activitatea desfășurată pe rețelele sociale, din consultanță și din colaborările comerciale.

Potrivit cifrelor prezentate de aceasta, veniturile din septembrie au fost următoarele:

9.390 de dolari din îngrijirea copiilor și însoțirea unei familii în vacanță;

451 de dolari din postările pe rețelele sociale;

350 de dolari din activitatea de consultant doula;

810 dolari dintr-un ghid sau o carte;

320 de dolari din linkurile de afiliere Amazon;

6.000 de dolari din contractele de sponsorizare.

Totalul a ajuns la 17.322 de dolari, echivalentul a peste 15.400 de euro. Suma reprezintă veniturile cumulate din mai multe surse într-o singură lună, nu doar banii câștigați ca bonă de noapte.

De la îngrijirea copiilor la meseria de doula

Anna a crescut într-o familie numeroasă, cu nouă frați, și a devenit mătușă la doar cinci ani. Încă din adolescență, și-a dorit să lucreze cu nou-născuți și a acumulat experiență în îngrijirea copiilor timp de aproximativ zece ani, în paralel cu școala. Ulterior, a decis să se specializeze și a obținut certificări pentru activitatea de doula și pentru îngrijirea nou-născuților.

O doula oferă sprijin practic și emoțional mamei și familiei în perioada din jurul nașterii și după aceasta. Rolul său nu este acela de a înlocui medicul sau moașa, ci de a ajuta familia să traverseze mai ușor această etapă. Anna spune că își dorește să demonstreze că munca unei bone de noapte este o profesie în sine și poate deveni o sursă stabilă de venit. În același timp, vrea să atragă atenția asupra nevoii de sprijin pentru mamele care se recuperează după naștere. "Sprijinul după naștere, indiferent de forma lui, este esențial, iar mamele merită să se recupereze cu demnitate", este mesajul transmis de tânără.