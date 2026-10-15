Au concediat-o pentru că a cerut o mărire de salariu de 3 RON. "Trebuie să lupt pentru mine"

După 15 ani în care a lucrat în domeniul îngrijirii copiilor, Coco a învățat să-și negocieze eficient salariul, să facă față creșterii costului vieții și să-și cunoască valoarea pe piața muncii. Astăzi câștigă 35 de dolari pe oră, de aproape cinci ori mai mult decât la începutul carierei. „Costul vieții influențează în mod evident tarifele din acest domeniu”, spune ea pentru People.

Coco Galli King, o bonă în vârstă de 29 de ani din New York, și-a început cariera în domeniul îngrijirii copiilor încă din adolescență. La primul loc de muncă avea grijă de șase copii, inclusiv de copii din spectrul autist, și câștiga 7,25 dolari pe oră.

Când a cerut o mărire de 50 de cenți, a fost concediată

”M-au concediat când am cerut o mărire de 50 de cenți!”, și-a amintit King într-un interviu pentru People. ”Acest loc de muncă m-a învățat cum să am grijă de copii cu nevoi diferite, dar și ceva important: trebuie să lupt pentru mine”, adaugă ea.

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După ani în care a acumulat experiență, Coco s-a mutat la New York, unde inițial și-a subestimat experiența și valoarea profesională.

”Deși eram nouă în New York, cu siguranță nu eram nouă în domeniul îngrijirii copiilor!”, subliniază ea.

CV-ul său include călătorii internaționale, experiență de lucru în casele unor celebrități și îngrijirea unor copii cu o gamă largă de nevoi. Cu timpul, ea a început să-și majoreze tarifele: mai întâi la 25 de dolari, apoi la 30, iar în prezent percepe 35 de dolari pe oră pentru îngrijirea unui singur copil.

Pentru fiecare copil în plus, adaugă câte 2 dolari la tarif, astfel că pentru trei copii percepe 39 de dolari pe oră.

Costul vieții și orele garantate, esențiale pentru bone

Tariful mai mare nu este doar rezultatul experienței acumulate, ci și al creșterii costului vieții în New York.

Coco locuiește în New Jersey, iar naveta o costă 12 dolari pe zi.

”Costul vieții influențează în mod evident tarifele din acest domeniu”, explică ea. ”Chiriile și costurile navetei cresc constant, iar bonele trebuie și ele să-și câștige existența!”

King subliniază că orele garantate sunt la fel de importante ca tariful pe oră. Este vorba despre un contract care îi garantează plata chiar și atunci când familia nu are nevoie de serviciile bonei.

Asigurarea medicală și beneficiile suplimentare

În prezent, Coco King lucrează cu jumătate de normă și nu beneficiază de asigurare medicală prin locul său de muncă de bonă.

Totuși, prin intermediul soțului său și datorită statutului de membră Actors' Equity, are acces la alte beneficii.

Dacă ar lucra cu normă întreagă, spune că ar negocia beneficii suplimentare sau un salariu mai mare pentru a putea acoperi costul asigurării.

”35-40 de dolari pe oră înseamnă mulți bani, dar și creșterea unui copil în New York presupune cheltuieli uriașe”, concluzionează femeia, potrivit Onet.

Ea consideră că tariful reflectă nu numai timpul petrecut alături de copil, ci și experiența, seriozitatea și responsabilitatea pe care le presupune această meserie.