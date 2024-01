Votanții vor alege un președinte și un vicepreședinte pentru un mandat de patru ani. Președintele în exercițiu, Joe Biden, membru al Partidului Democrat, participă pentru a fi reales. Predecesorul său, Donald Trump, membru al Partidului Republican, participă pentru a fi reales pentru un al doilea mandat, un mandat neconsecutiv.

Dacă Trump câștigă, va deveni al doilea președinte care să reușească acest lucru, după Grover Cleveland. Dacă atât Biden cât și Trump vor fi nominalizați de către partidele lor, ar fi primele alegeri prezidențiale care vor avea o rejucare după cele din 1956. Un număr de contracandidați pentru alegerile primare, de asemenea, și-au declarat candidatura pentru alegerile din ambele partide.

Câștigătorul acestor alegeri este programat să fie inaugurat pe 20 ianuarie 2025. Vor avea loc în același timp cu alegerile pentru Senatul SUA și Camera Reprezentanților a SUA; de asemenea, în mai multe state vor avea loc alegeri pentru guvernator și alegeri locale legislative.

Ce înseamnă „caucus” în alegerile prezidenţiale din SUA 2024

Caucus este o întâlnire a susținătorilor sau a membrilor unui partid sau mișcare politică specifică. Termenul își are originea în Statele Unite, dar sa extins în Australia, Canada, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Nepal. Pe măsură ce termenul a fost extins, definiția exactă a ajuns să varieze între culturile politice. Potrivit educalingo, prima definiţie a termenului "caucus" în dicționar presupune o întâlnire încheiată a membrilor unui partid dintr-o cameră legislativă etc. pentru a coordona politica, a alege candidaţii etc. "Caucus" este, de asemenea, un grup de politicieni de conducere ai unei partid.

Un caucus este o întâlnire a alegătorilor, într-o sală de sport, bibliotecă etc, în care reprezentanți ai candidaților sau chiar candidați rostesc un discurs, după care alegătorii dezbat timp de câteva ore și în cele din urmă își aleg favoritul, cel mai adesea prin ridicarea mâinii. Există și caucus-uri unde votul e secret, precum cel republican din Iowa. De obicei, la caucus-uri participă doar alegătorii înregistrați afiliați unui anume partid.

Cum se desfăşoară alegerile primare din SUA 2024

Înainte de alegerile generale, partidele politice își vor alege candidații la convențiile de nominalizare. Delegații la convențiile de numire vor fi aleși de alegători în caucus-uri la nivel de stat și în alegerile primare. În octombrie 2023, avocatul de mediu Robert F. Kennedy Jr. și-a anunțat candidatura ca independent la președinție. Până în luna următoare, sondajul lui Kennedy era la cele mai înalte niveluri pentru un candidat terț de la Ross Perot în 1992. Cornel West a anunțat, de asemenea, o campanie pe o platformă social-democrată și pro-Palestina.

Statele Colorado și Maine au decis că Trump nu este eligibil să dețină o funcție și, ca atare, este descalificat de la apariția pe buletinul de vot, din cauza rolului său în atacul din 6 ianuarie la Capitoliu. Cu toate acestea, hotărârile sunt amânate în așteptarea recursului.

Acestea sunt primele alegeri prezidențiale care au loc după răsturnarea deciziei Roe v. Wade.. Accesul la avort, asistența medicală, educația, economia, politica externă, drepturile LGBT și democrația sunt de așteptat să fie principalele probleme de campanie.

Biden candidează la alegeri din cauza lui Trump

Preşedintele american Joe Biden dezvăluie că nu ar fi intrat în cursa electorală pentru un al doilea mandat, dacă Donald Trump nu ar fi candidat.

"Dacă Trump nu ar fi candidat, nu sunt sigur că m-aş prezenta" în alegeri, a declarat preşedintele american Joe Biden, care va încerca să obţină al doilea mandat la prezidenţialele din 2024, notează AFP.

"Dar nu-l putem lăsa să câştige", a adăugat democratul de 81 de ani în timpul unei întâlniri cu donatori democraţi lângă Boston (nord-est), în legătură cu fostul preşedinte, în prezent marele favorit al primarelor republicane.

Donald Trump, în vârstă de 77 de ani, este în prezent favorit pentru a obţine nominalizarea republicană şi a-l înfrunta pe preşedintele democrat Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 2024.

