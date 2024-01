Răsturnare de situaţie în SUA. DeSantis, cel mai puternic adversar intern al lui Trump, se retrage din cursă şi îl susţine pe fostul preşedinte

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis , care a intrat în alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare ameninţare pentru Donald Trump în calea nominalizării pentru prezidenţialele din noiembrie, a anunţat duminică, înainte cu două zile de scrutinul din New Hampshire, că pune capăt cursei sale pentru Casa Albă, informează CNN, citat de news.ro.

Într-o înregistrare video pe X, DeSantis a declarat că nu există o cale clară către succes în campania sa pentru prezidenţiale. "Dacă ar fi ceva ce aş putea face pentru a produce un rezultat favorabil, mai multe opriri de campanie, mai multe interviuri, aş face-o, dar nu le pot cere susţinătorilor noştri să se ofere voluntar şi să-şi doneze resursele dacă nu avem o cale clară spre victorie. În consecinţă, îmi suspend astăzi campania", a anunţat DeSantis.

Guvernatorul Floridei precizează că de acum îl va susţine pentru nominalizarea republicană pe fostul preşedinte Donald Trump. O victorie în alegerile primare de marţi din New Hampshire - la opt zile după victoria sa categorică în adunările electorale din Iowa - ar accelera marşul lui Donald Trump către o a treia nominalizare consecutivă la preşedinţie din partea republicanilor.

Îl susţine pe Trump

"Sunt mândru că mi-am respectat 100% din promisiuni şi nu mă voi opri acum. Este clar pentru mine că majoritatea alegătorilor republicani din alegerile primare vor să-i mai dea o şansă lui Donald Trump. Deşi am avut dezacorduri cu Donald Trump, cum ar fi în ceea ce priveşte pandemia de coronavirus şi ridicarea lui Anthony Fauci în rang, Trump este superior actualului preşedinte în exerciţiu, Joe Biden. Acest lucru este clar", a declarat Ron DeSantis în videoclipul postat pe X.

"Am semnat o promisiune de a susţine candidatul republican şi voi onora această promisiune. El are susţinerea mea, pentru că nu ne putem întoarce la vechea gardă republicană de altădată sau la forma reambalată de corporatism încălzit pe care o reprezintă Nikki Haley", a mai spus el într-un atac direct la adresa fostei ambasadoare a SUA la ONU care în prezent devine singura persoană care mai poate perturba ascensiunea electorală a fostului preşedinte. "Winston Churchill a remarcat odată că succesul nu este definitiv, iar eşecul nu este fatal. Curajul de a continua este cel care contează. Deşi această campanie s-a încheiat, misiunea continuă aici, în Florida. Vom continua să arătăm ţării cum să conducă. Vă mulţumesc şi Dumnezeu să vă binecuvânteze", a încheiat Ron DeSantis.

Retragerea sa este un pas înapoi în cariera promiţătoare a unui star republican odinioară în plină ascensiune, dar eşecul de a atinge aşteptările candidaturii sale stârniseră deja un val de îndoieli din partea aliaţilor şi consilierilor apropiaţi. Unii spun că lui DeSantis i-a luat prea mult timp ca să îl atace pe Trump, în timp ce alţii cred că echipa sa a subestimat-o pe fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley. De cei mai mulţi rămân convinşi că Ron DeSantis nu ar fi putut face nimic pentru a deturna partidul de la adepţii loiali lui Trump, care sunt într-un număr considerabil. Anunţul său vine după performanţa sub aşteptări din Iowa, statul ce a deschis oficial, la 15 ianuarie, sezonul alegerilor interne din Partidul Republican pentru desemnarea candidatului acestui partid la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

De ce s-a retras DeSantis

DeSantis, în vârstă de 45 de ani, fusese considerat pe scară largă drept unul dintre principalii candidaţi la nominalizarea republicană din 2024 şi un moştenitor natural al lui Trump, datorită stilului său combativ şi a opiniilor profund conservatoare. La începutul anului 2023, el chiar a condus în mai multe sondaje. Dar sprijinul guvernatorului din Florida este în scădere de mai multe luni, din cauza strategiei de campanie defectuoase, a faptului că pare să nu se simtă deloc în largul său cu alegătorii în campania electorală şi a faptului că Trump are până acum o influenţă de nezdruncinat asupra unei mari părţi a bazei partidului.

Sfârşitul candidaturii lui DeSantis înseamnă că fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley, este acum ultimul republican din cursă cu o şansă - chiar dacă una ipotetică - de a-i lua lui Trump nominalizarea. Câştigătorul competiţiei pentru nominalizarea republicană îl va înfrunta pe preşedintele Joe Biden, probabil candidatul democrat, în alegerile generale din noiembrie. Mai mult de 70% dintre republicani au o părere favorabilă despre Trump, potrivit majorităţii sondajelor de opinie. Acest lucru l-a pus pe DeSantis într-o poziţie în care a trebuit să apeleze la alegătorii care încă îl admiră pe Trump, precum şi la cei care îl antipatizează cu pasiune.

DeSantis a eşuat în ambele privinţe. El nu a reuşit niciodată să convingă cu succes majoritatea susţinătorilor lui Trump de ce ar fi o opţiune mai bună, în timp ce republicanii care căutau să scape de fostul preşedinte şi-au împărţit voturile între mai mulţi candidaţi. Haley, în special, a apărut ca favorită în rândul republicanilor moderaţi, pe măsură ce taberele s-au consolidat. DeSantis a semnat o interdicţie a avortului de la şase săptămâni în Florida, în aprilie, ceea ce i-a făcut pe unii donatori şi pe republicanii moderaţi să se teamă.

DeSantis s-a opus asistenţei militare suplimentare a SUA pentru Ucraina şi a luat măsuri punitive împotriva Walt Disney Co. după ce compania s-a pronunţat împotriva legislaţiei din Florida care limita discuţiile despre gen şi sexualitate în şcoli. Lupta cu Disney a fost una pe care criticii pro-business din cadrul partidului au spus că DeSantis nu avea nevoie să o ducă. În timp ce mulţi donatori importanţi şi-au oferit sprijinul pentru DeSantis la început, aceştia au început să se revolte încă din vară.

Erori de campanie

Problemele lui DeSantis au început însă înainte de a intra în cursă, scrie Reuters. În martie, când Trump a fost pus sub acuzare la New York sub acuzaţia că a conspirat pentru a ascunde plăţile pentru tăcere către o vedetă porno, fostul preşedinte a beneficiat de o creştere semnificativă în sondaje, deoarece republicanii s-au raliat în jurul său. Mulţi dintre ei au crezut afirmaţiile lui Trump potrivit cărora oamenii legii îl vizau pentru a-l face să se retragă din funcţie. Mai mulţi aliaţi ai lui DeSantis spun că guvernatorul a aşteptat prea mult timp pentru a deveni candidat, anunţându-şi candidatura la peste şase luni după ce Trump făcuse deja demersul. Asta l-a lăsat pe DeSantis expus la atacuri din partea lui Trump, în timp ce guvernatorul însuşi s-a apărat anemic, insistând că nu este candidat.

Când DeSantis şi-a lansat oficial candidatura la Casa Albă în mai 2023, a fost cu ghinion - un dezastru de erori pe X, un început nefast pentru o campanie bazată pe competenţa executivă a guvernatorului. Apoi, campania sa a angajat prea mulţi oameni, consumând bani într-un ritm rapid. DeSantis a renunţat la aproximativ 38 de angajaţi în iulie şi şi-a înlăturat directorul de campanie în august, semănând un haos intern care s-a dovedit greu de înlăturat.

El a externalizat o mare parte din munca tradiţională a unei campanii către un super comitet politic de acţiune (PAC) extern, care poate accepta donaţii de dimensiuni nelimitate, dar nu se poate coordona cu campania însăşi. Campania şi PAC, cunoscut sub numele de Never Back Down, au ajuns să nu aibă încredere unul în celălalt. O serie de plecări succesive ale unor angajaţi de rang înalt din cadrul PAC în noiembrie şi decembrie a creat un sentiment de agitaţie care a alimentat ideea că această campanie a guvernatorului este pe moarte.

