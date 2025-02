Ce au povestit fiii chirurgului francez acuzat că a abuzat sexual peste 250 de copii. Ororile dezvăluite la proces

Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de criminalitate pedofilă judecate vreodată în Franţa. Acuzatul riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru 111 violuri şi 189 de agresiuni sexuale, agravate de faptul că a abuzat de poziţia sa profesională.

După o zi încărcată emoţional, marţi, în timpul căreia doi dintre fiii fostului chirurg au descris o familie bântuită de faptele ascunse ale unui bunic incestuos şi au vorbit despre un tată model a cărui "perversitate a explodat ca o bombă atomică", preşedinta Aude Buresi o va audia miercuri după-amiază pe Marie-France, care nu a divorţat de Joël Le Scouarnec până în 2023.

Ea susţine că nu a avut niciodată nici cea mai mică bănuială cu privire la tendinţele pedofile ale soţului său, în ciuda jurnalelor acestuia care sugerează contrariul, a unei condamnări iniţiale pentru deţinere de imagini pornografice cu copii în 2005 şi a unei scrisori scrise de mână datând din 2010, care este inclusă în dosar. Alte persoane apropiate fostului medic - care până acum a rămas fără nicio reacţie în cabina sa de sticlă în care apare la proces - vor depune mărturie în faţa ei. Multe dintre victime, majoritatea minore la momentul faptelor comise între 1989 şi 2014 în mai multe spitale din vestul Franţei, speră să primească "răspunsuri" cu privire la gradul său de cunoaştere a faptelor.

Amélie Lévêque, pe care Joël Le Scouarnec este acuzat că a violat-o când avea nouă ani, a declarat marţi seară pentru AFP că are "aşteptări enorme" de la mărturia fostei sale soţii. "Ea este adultul care, sub pretextul de a-şi proteja copiii, a ţinut secrete toate abuzurile soţului său", acuză ea. "Am multă furie faţă de ea şi sper că are o vorbă pentru noi, victimele", a spus Lévêque. "Suntem victime, dintre care multe am fi putut fi salvate", a adăugat ea.

Ce au povestit fiii chirurgului

Cei doi fii ai lui Joël Le Scouarnec care au luat cuvântul la bară, în vârstă de 37 şi 42 de ani, au descris marţi o copilărie fericită şi un tată care le-a transmis "valori", relatează news.ro.

Dar fiul cel mare a vorbit şi despre numeroasele violenţe sexuale la care l-a supus bunicul său patern între vârsta de 5 şi 10 ani. Acestea au fost agresiuni pe care le-a ţinut mult timp secrete faţă de părinţii săi, într-o familie în care tăcerea era regula. Marie-France i-a mărturisit fiului său că şi ea a fost "abuzată" de "mai multe persoane". Cu toate acestea, mărturisirea ei nu a ridicat niciun semn de întrebare.

La fel s-a întâmplat şi în 2024, când jandarmii francezi au confiscat hard disk-urile lui Joël Le Scouarnec, iar un an mai târziu acesta a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare pentru deţinere de imagini pornografice cu copii. "Când eşti condamnat, nu vii acasă la ora 18.00 ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat", se miră încă fiul său. Dar el nu şi-a întrebat nimic tatăl şi abia în 2017, susţine el, "perversitatea lui a explodat ca o bombă atomică în familie".

Regula de aur a familiei: tăcerea

Pentru Marie Grimaud, care reprezintă 39 de victime, dintre care trei au fost prieteni din copilărie ai fiilor Le Scouarnec, fraţii "se confruntă cu un tată şi cu un bărbat, două feţe total incompatibile". "Aceasta era o familie în care nimeni nu vorbea. Existau tabuuri şi lucrurile erau lăsate nespuse", a spus avocata, subliniind "dinamica incestului".

"Copiii nu pot fi niciodată traşi la răspundere pentru crimele comise de tatăl lor, pe care el însuşi le-a recunoscut", susţine avocata apărării, Maxime Tessier. Fostul chirurg a consemnat meticulos, în carnete şi dosare, informaţii despre victimele sale şi despre violenţele la care le-a supus, adesea sub pretextul unei proceduri medicale.

În 2020, el a fost deja condamnat la 15 ani de închisoare pentru violarea şi agresarea sexuală a patru copii, inclusiv două nepoate. Marţi, el le-a cerut "iertare" fiilor săi pentru "devastarea" pe care a provocat-o familiei sale.

