Vlad Pascu, şoferul drogat care a omorât doi tineri, a primit sentinţa: zece ani de închisoare. În plus, va trebui să plătească familiilor victimelor şi supravieţuitorilor aproape două milioane de euro. Părinţii lui Sebi şi ai Robertei sunt nemulţumiţi de decizie şi spun că hotărârea nu va descuraja alţi şoferi drogaţi. În momentul accidentului, Pascu era drogat cu şase tipuri de stupefiante.

Judecătorii din Mangalia au decis: Vlad Pascu va sta 10 ani după gratii. Şapte ani pentru uciderea celor doi tineri nevinovaţi şi alţi trei, cumulaţi din celelalte infracţiuni. O pedeapsă mult prea mică, cred părinţii celor doi tineri morţi în accidentul de la 2 Mai. "A fost un proces foarte greu şi mie mi se pare o pedeapsă foarte mică pentru ce a făcut Vlad Pascu. Am mai spus-o şi o să o spun mereu - 21 de ani - exact vârsta pe care o avea băiatul meu în momentul în care Vlad Pascu i-a luat viaţa", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian. "Este prea puţină pedeapsă pentru ceea ce a făcut. A omorât cu bună ştiinţă. Ştiind că eşti drogat, nu ai ce căuta la volan", a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Vlad Pascu trebuie să plătească şi daune morale de aproape 2 milioane de euro

Din pedeapsă, lui Vlad Pascu i se vor scădea lunile petrecute deja la Poarta Albă. "Mai mult decât atât, dacă va presta şi activităţi în penitenciar, trebuie să spunem că îl vor vedea pe Vlad Pascu în afara penitenciarului în cel mult 3 ani de zile, 3 ani şi jumătate, fiindcă pedeapsa teoretic se poate reduce până la 1/2 efectiv executaţi în penitenciar în contextul în care vorbim despre eliberarea condiţionată", a declarat Adrian Cuculis, avocat. Pascu trebuie să plătească şi daune morale familiilor victimelor. În total, peste un milion 700.000 de euro.

Vezi și

"Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi în acest an şi jumătate. Un proces mai mult bătaie de joc, cu schimbări de judecători, cu procurori care au ţinut cu Vlad Pascu nu cu victimele", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian. Un proces controversat care a început în urmă cu un an şi jumătate. Prima judecătoare a fost suspendată, apoi s-a schimbat încadrarea juridică din vătămare corporală din culpă în formă agravată. Şi asta pentru că supravieţuitorii din 2 Mai au avut nevoie de îngrijiri medicale pe o perioada mai lungă.

Apărarea a invocat, în repetate rânduri, că accidentul s-ar fi produs şi din vina victimelor, pentru că nu circulau pe trotuar. În motivare, instanţa, respinge argumentul şi arată că tinerii au mers pe acostament pe partea dreaptă, nu pe stânga, aşa cum prevede legea, pentru că nu au avut pe unde să traverseze regulamentar. Tot în motivare se arată că, deşi Pascu "nu a mai fost anterior condamnat penal, este tânăr și provine dintr-o familie cu posibilități materiale şi regretă sincer comiterea faptelor și consecințele acestora" nu-i poate pune interesele mai presus de cele ale victimelor. În urmă cu două săptămâni, Vlad Pascu a depus la dosar o scrisoare scrisă de mână în care prezenta propria variantă despre tragedie. A recunoscut că s-a drogat în noaptea accidentului iar, după ce a lovit cu maşina mai mulţi tineri, a crezut că a lovit un animal.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că materia opţională "Cunoaştere personală" va fi cu adevărat utilă copiilor voştri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰