Un român este internat de o lună şi jumătate într-un spital din Egipt, după ce a căzut victimă unui atac sângeros în timpul vacanţei. Tânărul de 34 de ani a fost în pericol de moarte, spun medicii, şi a stat în comă zile în şir. În plus, pentru că nu avea asigurare medicală de călătorie, spitalul i-a cerut 30 de mii de euro pentru îngrijirile medicale.

Tânărul a fost atacat în staţiunea Șarm el-Șeih, de lângă Marea Roşie, în timp ce era în vacanţă cu mama lui. De pe patul de spital, şi-a povestit drama în scris. Pe 28 decembrie, când a împlint 34 de ani, era în comă. Nici acum nu poate vorbi din cauza rănii de la gât.

"În timp ce făceam cumpărături într-un supermarket din Egipt, am fost victima unui act iraţional de violenţă. Am fost înjunghiat de un criminal fără provocare şi fără motiv", a povestit Belgin Seitmola, născut la Năvodari şi stabilit acum în Marea Britanie. Tânărul care lucrează în IT şi-a făcut cadou o vacanţă de Anul Nou în ţările calde, dar distracţia s-a terminat rău pentru el.

Cine este românul înjunghiat în Egipt

"Nu a fost alt motiv, doar pentru că era turist. Sunt oameni care urăsc turiştii. Se pare că îi urmăresc şi îi înjunghie", a povestit mama lui, Sena Omer.

Ajuns la spital mai mult mort decât viu, românul a fost salvat după o operaţie care a durat cinci ore. A intrat în stop cardiac, dar doctorii au izbutit să îl readucă la viaţă. Când s-a trezit, a mai primit o lovitură. Nu avea asigurare medicală şi spitalul i-a cerut 30.000 de euro. Ministerul nostru de Externe a intervenit, însă, şi a trecut cheltuielile în sarcina autorităţilor locale. Ţara cu ieşire la două mări, Mediterana şi Marea Roşie devine o destinaţie de vacanţă tot mai căutată de români.

În Egipt sunt rare atacuri sângeroase asupra turiştilor, ca cel în care a fost rănit românul stabilit în Anglia. Cu toate acestea, ia-ţi măsuri de precauţie în zonele aglomerate ca aceasta. Nu te îndepărta de grupul tău şi dacă te simţi în pericol, pleacă imediat de acolo şi cere ajutor la recepţia unui hotel ori sună la poliţia turistică, la 126.

50.000 de români şi-au petrecut vacanţa anul trecut în Egipt. Unii au rămas cu amintiri neplăcute pentru că peisajele idilice se schimbă brusc şi poţi fi acostat de localnici care cer agresiv bani. Ca să nu îţi strici vacanţa, verifică şi dacă ai asigurare medicală. O poliţă pentru opt zile costă între 50 şi 200 de lei.

