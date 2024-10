Coreea de Nord trimite 12.000 de militari în Ucraina. Cum sunt deghizaţi de ruşi să pară de-ai lor - spionajul de la Seul

Război în Ucraina. Coreea de Nord a decis să trimită 12.000 de militari pe frontul ucrainean pentru a sprijini Rusia în război, iar desfăşurarea acestor trupe a început deja, potrivit unei surse din Serviciul Naţional de Informaţii Sud-coreean (NIS), citată vineri de agenţia de presă Yonhap. "S-a descoperit că Coreea de Nord a decis recent să trimită un total de 12.000 de militari din patru brigăzi diferite, inclusiv forţe speciale, în războiul din Ucraina", a explicat sursa menţionată mai sus.

1500 de soldaţi din trupele speciale au ajuns deja în Rusia

Phenianul a început să transporte trupe speciale în Rusia în perioada 8-13 octombrie, mai scrie sursa citată. Potrivit NIS, aproximativ 1.500 de soldați nord-coreeni au fost transportați într-o primă fază, folosind patru nave de debarcare amfibie și trei nave de escortă deținute de Rusia.

Militarii au fost mutaţi din apropierea orașelor nord-coreene Chongjin, Hamhung și Musudan la Vladivostok. NIS a spus că se așteaptă ca o a doua etapă de transport să aibă loc în curând. Coreea de Nord este de așteptată să desfășoare un total de 12.000 de soldați, inclusiv din cele mai bune unități militare ale țării, pentru războiul din Ucraina.Trupele nord-coreene dislocate în Rusia au fost staționate în diferite locații din Orientul Îndepărtat, inclusiv Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk și Blagoveshchensk, unde sunt în prezent integrate în unitățile militare ruse.

Incluşi într-un batalilion de buriaţi, ruşi de etnie mongolă

Potrivit agenției de spionaj de la Seul, li s-au eliberat uniforme și arme militare rusești. În plus, le-au fost furnizate și date de identificare false care îi deghizează în localnici, făcându-i să pară ca fac parte din forțele ruse. După încheierea perioadei de pregătire vor fi trimiși pe linia frontului, potrivit oficialilor NIS.

Presa ucraineană a scris pe 15 octombrie că soldaţii nord-coreeni vor intra în rândurile Batalionului Special Buriaţia (denumit astfel după numele unei republici din Extremul Orient rus), care este în curs de constituire în cadrul Brigăzii a 11-a Aeropurtate de Asalt a armatei ruse. Aceştia ar urma să fie echipaţi cu armament uşor şi să fie desfăşuraţi în apropierea oraşului Sudja, cea mai importantă localitate căzută sub controlul trupelor ucrainene în Kursk şi unde se află un nod de transport al gazelor ruseşti către Europa. Buriații sunt ruşi de etnie mongolă, originari din sud-estul Siberiei.

Informaţia este făcută publică după ce, în ultimele zile, surse ucrainene au asigurat că regimul de la Phenian urmează să furnizeze trupe pentru a lupta în Ucraina, iar preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că regimul nord-coreean pregăteşte trimiterea unui contingent de aproximativ 10.000 de persoane şi că acesta ar fi "primul pas spre un război mondial".

Între timp conturi ucrainene de Telegram distribuie o filmare neverificată şi neconfirmată oficial care ar surprinde prezența soldaţilor nord-coreeni pe teritoriul Federației Ruse la antrenament.

Budanov: 11.000 de soldați nord-coreeni pregătiți să lupte

Şi şeful serviciului de informaţii militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat joi pentru siteul The War Zone că aproximativ 11.000 de infanterişti nord-coreeni sunt în curs de pregătire în estul Rusiei şi vor fi gata să participe la lupte împotriva Ucrainei de la 1 noiembrie. Prima unitate de 2.600 de soldați nord-coreeni va fi trimisă la Kursk, susţine Budanov care adaugă că nu se ştie unde va ajunge restul. "Nu avem o imagine completă acum", a adăugat Budanov.

Pe 8 octombrie, Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că este foarte probabil ca Phenianul să trimită trupe ale armatei regulate în Ucraina în sprijinul Rusiei, potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap care a citat o declarație a ministrului sud-coreean Kim Yong-hyun în timpul unei audieri în parlament. Pe 4 octombrie siteul ucrainean Kyiv Post a relatat, citând surse din serviciile de informații, că șase ofițeri nord-coreeni au fost uciși și alți trei au fost răniți pe 3 octombrie într-un atac cu rachete ucrainene. Informaţiile nu au fost confirmate oficial.

Pe 11 octombrie, The Washington Post a relatat, citând un oficial al serviciilor de informații militare ucrainene, care a vorbit sub protecţia anonimatului, că mii de soldați nord-coreeni sunt în curs de pregătire în Federația Rusă și ar putea fi transferați în Ucraina. Pe 13 octombrie, Volodimir Zelenski a declarat că Phenianul furnizează Rusiei nu doar arme, ci și personal pentru forțele militare și a cerut partenerilor să consolideze sprijinul pentru Ucraina. Pe 14 octombrie, în discursul său de seară către cetăţeni, Volodimir Zelenski a anunțat că, practic, Coreea de Nord a intrat în războiul din Ucraina. Pe 16 octombrie, Zelenski a reluat din nou acuzaţia că Phenianul furnizează Rusiei oameni pentru fabricile rusești.

NATO: Nu avem dovezi

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu are informații concludente despre mii de soldați de infanterie nord-coreeni care ar fi în curs de pregătire în Rusia și ar putea fi dislocați în prima linie în Ucraina până la sfârșitul acestui an, relatează The New York Times.

Oficiali americani din serviciile de informații şi din armată s-au declarat sceptici cu privire la afirmațiile ucrainenilor conform cărora mercenari nord-coreeni ar lupta în număr mare de partea Rusiei împotriva forțelor ucrainene. Ei susţin că deşi nu au îndoieli că ingineri și observatori militari nord-coreeni se află în Rusia și în anumite părți ale Ucrainei, nu există dovezi că Phenianul a trimis trupe semnificative să se antreneze şi să lupte.

Au existat informaţii neconfirmate despre nord-coreeni uciși în atacurile ucrainene. Dar oficialii americani au spus că este vorba de recruți. Un alt oficial a spus că nu ar fi surprins de trimiterea soldaţilor nord-coreeni pentru a se antrena în Rusia şi pentru a lupta în Ucraina, dar americanii nu au încă dovezi în acest sens.

Moscova și Phenianul au încheiat recent legături mai strânse. Președintele Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au semnat în timpul summitului lor de la Phenian din iunie, un nou tratat de parteneriat care include o clauză de apărare reciprocă.

