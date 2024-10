Zelenski: Rusia se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi nord-coreeni în Ucraina. NATO: Nu avem dovezi

Război în Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu are informații concludente despre mii de soldați de infanterie nord-coreeni care ar fi în curs de pregătire în Rusia și ar putea fi dislocați în prima linie în Ucraina până la sfârșitul acestui an, relatează The New York Times.

Oficiali americani din serviciile de informații şi din armată s-au declarat sceptici cu privire la afirmațiile ucrainenilor conform cărora mercenari nord-coreeni ar lupta în număr mare de partea Rusiei împotriva forțelor ucrainene. Ei susţin că deşi nu au îndoieli că ingineri și observatori militari nord-coreeni se află în Rusia și în anumite părți ale Ucrainei, nu există dovezi că Phenianul a trimis trupe semnificative să se antreneze şi să lupte.

Au existat informaţii neconfirmate despre nord-coreeni uciși în atacurile ucrainene. Dar oficialii americani au spus că este vorba de recruți. Un alt oficial a spus că nu ar fi surprins de trimiterea soldaţilor nord-coreeni pentru a se antrena în Rusia şi pentru a lupta în Ucraina, dar americanii nu au încă dovezi în acest sens.

Zelenski: Rusia se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi nord-coreeni în Ucraina

Rusia se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi nord-coreeni în Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citând surse din cadrul serviciilor secrete. Pierderile grele suferite de armata rusă şi opoziţia populaţiei faţă de extinderea încorporării înseamnă că Moscova trebuie să folosească alţi soldaţi, a spus Zelenski joi la Bruxelles. Intrarea soldaţilor nord-coreeni în război este "foarte urgentă" pentru Rusia, a adăugat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a mai afirmat că Donald Trump, candidatul republican în alegerile prezidenţiale americane, a fost de acord cu argumentele sale pentru a sprijini aderarea Ucrainei la NATO. Potrivit lui Zelenski, Trump i-a spus în timpul întrevederii lor recente că el are "argumente bune" pentru a lăsa Ucraina să adere la alianţa de apărare occidentală. "Cred că Donald Trump m-a înţeles", a adăugat Zelenski.

Problema unui statut de membru al NATO pentru Ucraina este un subiect controversat în cadrul alianţei, mai ales pentru Germania şi SUA, care au temeri în legătură cu o posibilă escaladare ce ar putea implica în război actualii membri ai alianţei. Zelenski a respins aceste temeri, argumentând că o invitaţie de aderare la NATO nu va reprezenta o escaladare şi că vorbele ar trebui urmate de fapte "dacă vreţi într-adevăr ca Ucraina să facă parte din NATO".

Surse din serviciul militar de informaţii ucrainean (GUR) au declarat marţi în presa ucraineană că Rusia intenţionează să încorporeze într-una dintre brigăzile sale de asalt circa 3.000 de soldaţi nord-coreeni care ar putea fi desfăşuraţi în provincia rusă de graniţă Kursk unde armata ucraineană a ocupat o porţiune de teritoriu. Ruşii au format un "batalion special de buriaţi" cu cetățeni din Coreea de Nord, iar 18 militari nord-coreeni au dezertat deja din pozițiile de la granița regiunilor ruse Briansk și Kursk, la 7 kilometri de graniţa de stat cu Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

