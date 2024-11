Milioane de oameni trăiesc visul american, printre ei şi mulţi români care simt că votul din acest an este crucial pentru viitorul lor. O timişoreancă a cucerit, la propriu, Statuia Libertăţii după ce s-a căsătorit cu cel care a moştenit celebrul monument din New York. În ţara tuturor posibilităţilor, tensiunea a devenit palpabilă. Donald Trump şi Kamala Harris nu se menajează pe ultima sută de metri .

"Am găsit atmosferă tot mai tensionată cu două zile înainte de ziua votului și cu o controversă zilnică creată de discursul politico-mediatic al celor doi candidati, dar și cu temeri pe seama faptului că ar putea avea loc incidente, în special în Washington DC, pe data de 5 noiembrie. Continua călătoria celor doi contracandidati și bătălia discursului politic pentru a-și atrage susținători și alegători în state-cheie, statele care vor decide practic cine este cel care ocupă fotoliu la Casa Albă pentru următorii patru ani.

A fost o campanie a premierelor, iar surpriza vine de la Kamala Harris. Vicepreședintele american a apărut aseară la un show televizat purtând un discurs în oglindă cu ea. Evident a fost ajutată de actrița americană Maya Rudolph, care a interpretat-o pe aceasta și nu doar că a interpretat-o, a fost machiată, îmbrăcată, coafată, la fel ca vicepreședintele american.

Știm că discursul Kamalei Harris a fost îndreptat către femei și drepturile femeilor în încercarea de a atrage voturi importante de la acestea. S-a încheiat votul anticipat, peste 80 de milioane de alegători americani au votat, printre ei și români, care văd în continuare America drept țara tuturor posibilităților, locul unde American Dream devine realitate. Toți ochii sunt aceste alegeri în aceste zile, pentru că vorbim de cea mai puternică funcție la nivel mondial", a transmis reporterul Observator Bianca Iacob.

Statuia Libertăţii este modul în care Statele Unite urează bun venit celor care ajung în America. Femeia înfăşurată în drapel şi care ţine torţa de aur de aproape două tone a devenit un simbol al celor care vor un nou început.

Pentru Iasmina, o timişoreancă de 35 de ani, Statuia Libertății a devenit sinonimă cu destinul

"Am ieşit din metrou, pe 10 iunie 2014, şi am cărat bagajele, că metroul aici nu are scări rulante şi am ieşit, am văzut oraşul, cu toate clădirile astea înalte, şi am zis aici vreau să rămân!", a povestit ea.

A ajuns la New York cu un program de work and travel. Şi soarta a făcut ca locul de muncă găsit să fie chiar la celebra statuie. "Aici vom lucra? Eram pe feri şi mergeam sus cu prietenele mele şi ne uitam şi eram noi acolo vom lucra! Acolo! Îţi vine să crezi? Doar în filme am văzut Statuia Libertăţii", a povestit Iasmina.

La noul loc de muncă l-a întâlnit pe Brad Hill, milionarul american care este şi administratorul monumentului înalt de aproape 100 de metri. Practic, acesta deţine Statuia Libertăţii.

"În 2014 şi am venit la un internship şi am apucat să ne apropiem mai mult şi am ieşit tot mai mult în oraş, am fost într-o relaţie serioasă. Am venit înapoi pentru o facultate, am făcut încă un master aici, în comunicare, şi am primit green cardul prin serviciu şi pe urma m-am măritat cu Brad. 10 ani mai târziu, sunt tot aici", a povestit Iasmina.

Iasmina trăieşte visul american din plin. Are o carieră în imobiliare şi doi copii, de 3 şi 5 ani. Michael, băiatul cel mare, merge la aceeaşi grădiniţă privată la care a fost şi mezinul lui Donald Trump. Chiar dacă e la mii de kilometri distanţă de casă, nu uită de România. Vine în ţară cu familia în fiecare an. Soţul se dă în vânt după mici şi sarmale. "Pentru mine e american dream. 100 la sută american dream. Am copii aici, vor creşte, vor avea educaţie privată în Manhattan, sunt foarte fericită", a mărturisit Iasmina.

Iasmina se numără printre cei peste 74 de milioane de americani care au votat anticipat

"Sunt de vreo 2 ani cetăţean american deci pentru mine nu a contat ce se întâmplă în trecut. Dar acum fiind cetăţean se simte intens, e o alegere foarte dificilă între cei doi candidaţi şi New York-ul este destul de aprins e foarte interesant să fiu aici în aceste timpuri istorice. Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea, să fie aşa de mari extreme", a spus ea.

Sunt peste 500.000 de români plecaţi în căutarea visului american, iar votul lor va cântări greu la urne.

