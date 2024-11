Toţi ochii sunt pe Statele Unite ale Americii! Indiferent cine va câştiga alegerile de marţi pentru Casa Albă, vom avea parte de premiere inedite. Dacă învinge Kamala Harris, nu va exista o Primă Doamnă, ci Primul Domn din istoria americanilor. Instituţia Primei Doamne, deşi simbolică, nu este lipsită de influenţă şi are parte de un buget generos. Iar Melania Trump are şansa ei să revină la Casa Albă.

Melania Trump a scris deja istorie ca Prima Doamnă în 200 de ani care nu avea origini americane. Primul ei mandat a fost unul discret. Aşa că nu a mirat pe nimeni că a părăsit Casa Albă cu cel scăzut nivel de popularitate din ultimii 30 de ani. L-a însoţit pe Donald Trump la majoritatea evenimentelor publice, dar nu a avut iniţiative prin care să se remarce la nivel naţional sau internaţional. A fost nevoită să facă faţă numeroaselor scandaluri publice care au implicat familia Trump, fie că vorbim despre acuzaţiile de infidelitate care i-au fost aduse soţului ei sau bârfele potrivit cărora ea însăşi ar avea un amant, de care soţul ei ar şti. Cele mai multe discuţii au fost însă legate de originile ei neamericane.

Americanii aleg: Prima Doamnă sau Primul Domn?

Fost fotomodel profesionist, s-a născut în 1970 în Slovenia, pe atunci, parte a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Niciodată nu s-a gândit că ar putea ajunge la Casa Albă. "Eu am venit dintr-un orășel din Slovenia și am fost la Milano, Paris, New York. Și nu știi niciodată ce se poate întâmpla în viață, nu? Nu cunoaștem viitorul, nu știm ce se va întâmpla anul viitor. Așa că, iată-ne aici", mărturisea Melania Trump, fostă Primă Doamnă a SUA.

Tatăl ei era mecanic auto, iar mama croitoreasă. Şi-a început cariera în modeling la 16 ani, când a fost remarcată de un fotograf din Ljubljana. În America a ajuns în 1996, când s-a mutat la New York. A fost acuzată că ar fi lucrat ilegal în Statele Unite la începutul carierei în contextul în care unele dintre cele mai importante teme din campania soţului ei sunt oprirea imigraţiei ilegale şi a muncii la negru.

Faptul că a pozat nud, în tinereţe, în avionul privat al lui Donald Trump, a fost un alt motiv de critici. S-a întâmplat înainte să-i fie soţie. Pe omul de afaceri l-a cunoscut în 1998, la o petrecere organizată în timpul Săptămânii Modei de la New York. S-a căsătorit cu el după şase ani şi au împreună un fiu.

Ce spune Melania despre Donald Trump

"El este o persoană foarte caldă. Este amuzant, are o personalitate grozavă. Este foarte pasionat de această țară. Vrea să facă această țară sigură, astfel încât toată lumea să aibă locuri de muncă și să se bucure de viața de familie. Tratează pe toată lumea în mod egal. Bărbat sau femeie, el poate fi dur cu o femeie sau mai bun decât un bărbat. Am trăit asta", adaugă Melania Trump, fostă Primă Doamnă a SUA.

Nici soţul Kamalei Harris, Doug Emhoff nu s-a gândit vreodată că va fi parte din istoria Satelor Unite. S-a născut pe 13 octombrie 1964 în cartierul Brooklyn din New York, iar la vârsta de 17 ani s-a mutat cu familia sa în California. Fost avocat în industria divertismentului, a cunoscut-o pe Kamala la o întâlnire pe nevăzute organizată de o bună prietenă.

Cine este Doug Emhoff, soţul Kamalei Harris

"A fost dragoste la prima vedere, deja vorbeam literalmente despre viitorul nostru până la sfârșitul acelei primei întâlniri și în dimineața următoare i-am trimis un e-mail: Uite când voi fi disponibil în următoarele șase luni. Și 10 ani mai târziu, 11 ani mai târziu, iată-ne aici", spune Doug Emhoff, soţul Kamalei Harris.

Emhoff este la a doua căsătorie şi are doi copii. Luna trecută a fost nevoit să recunoască public că şi-a înşelat prima soţie cu una dintre profesoarele ficei sale, iar asta a dus la sfârşitul mariajului. În Kamala Harris spune că şi-a găsit sufletul pereche. Este cel mai mare suporter al ei şi a participat activ la campania electorală. "Este pregătită să conducă. Ea aduce atât bucurie, cât și tenacitate în această provocare. Și va fi o mare președintă de care vom fi cu toții mândri", adaugă Doug Emhoff, soţul Kamalei Harris.

Spre deosebire de Emhoff, Melania a fost absentă din campanie. A apărut alături de Trump doar la Convenţia Republicană şi la uriaşul miting de la Madison Square Garden. Şi-a arătat în schimb sprijinul pentru soţ în timp ce îşi promova cartea autobiografică. Un capitol din volum este dedicat tentativei de asasinat din iulie. Spune că a urmărit momentul în direct şi nu a fost niciodată mai speriată ca atunci. "Mă tem. Întotdeauna mi-a fost teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla. Este toxic că ei (democraţii, n.r.) continuă cu acest tip de limbaj, este o atmosferă toxică", spune Melania Trump, fostă Primă Doamnă a SUA.

Deşi luptă pentru aceeaşi funcţie, Melania Trump şi rivalul ei, Doug Emhoff, nu s-au întâlnit niciodată. Analiştii politici spun că lupta dintre ei este una inegală şi care ar putea înclina balanţa în favoarea lui Donald Trump. Melania este deja o celebritate în Statele Unite, diva independentă împotriva lui Emhoff caracterizat tot de analişti drept un băiat drăguţ, dar care abia acum păşeşete cu adevărat în lumina reflectoarelor.

