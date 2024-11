Corespondență Observator din SUA. Tensiunea creşte în ajunul scrutinului prezidenţial. Unde se află Kamala Harris şi Donald Trump în ultima zi de campanie

Milioane de oameni trăiesc visul american, printre ei şi mulţi români care simt că votul din acest an este crucial pentru viitorul lor. O timişoreancă a cucerit, la propriu, Statuia Libertăţii după ce s-a căsătorit cu cel care a moştenit celebrul monument din New York. În ţara tuturor posibilităţilor, tensiunea a devenit palpabilă. Donald Trump şi Kamala Harris nu se menajează pe ultima sută de metri.

Tensiune creşte în ajunul alegerilor din SUA, printr-un discurs politico-mediatic care stârneşte controverse în fiecare zi. O cursă electorală strânsă, şi cei doi candidaţi nu se opresc cu discursul politic, ci merg inclusiv astăzi fiecare în state cheie pentru a-şi convinge alegătorii indecişi pentru votul de pe 5 noiembrie.

Fiecare candidat a făcut gafe de-a lungul acestei campanii, iar analiştii spun că va câştiga cel care va face cele mai puţine gafe pe ultima sută de metri. Am văzut discursuri de o parte şi de alta despre temele principale de campanie ale fiecăruia, pe un ton vehement la fiecare dintre aceştia. Rămâne de văzut cine va câştiga, pentru că sondajele îi arată în acest moment umăr la umăr. Nu putem spune că unul dintre candidaţi este în faţa celuilalt, nici diferenţe între anumite state între ei, doar unele sondaje o dau câştigătoare pe Kamala Harris, în anumite state cheie, acele state cheie care pot decide următorul preşedinte al SUA, însă aşa cum am văzut aceste calcule pot fi date peste cap.

Sistemul american de vot este diferit faţă de cel cu care ne-am obişnuit în Uniunea Europeană. S-a încheiat votul anticipat, votul unde au fost exprimate opţiunile a aproape 80 de milioane de americani, însă marţi ies la urne cei care poate au fost indecişi până în acest moment sau poate nu au optat să voteze anticipat. Toţi ochii sunt către America în această perioadă, pentru că vorbim de alegerea celui care va ocupa fotoliul la Casa Albă pentru următorii patru ani, cel puţin pentru România, SUA sunt principalul partener şi aliat, şi de aici iată şi importanţa pentru ţara noastră.

Vezi și

Peste 500.000 de români vor vota noul preşedinte al SUA

Statuia Libertăţii este modul în care Statele Unite urează bun venit celor care ajung în America. Femeia înfăşurată în drapel şi care ţine torţa de aur de aproape 2 tone a devenit un simbol al celor care vor un nou început. Pentru Iasmina, o timişoreancă de 35 de ani, monumentul impresionant a devenit sinonim cu destinul. "Am ieşit din metrou, pe 10 iunie 2014, şi am cărat bagajele, că metroul aici nu are scări rulante şi am ieşit să am văzut oraşul, cu toate clădirile astea înalte şi am zis „aici vreau să rămân“!"

A ajuns la New York cu un program de work and travel. Şi soarta a făcut ca locul de muncă găsit să fie chiar la celebra statuie. "Aici vom lucra? Eram pe feri şi mergeam sus cu prietenele mele şi ne uitam şi eram „noi acolo vom lucra! acolo!“. îţi vine să crezi? Doar în filme am văzut Statuia Libertăţii".

La noul loc de muncă l-a întâlnit pe Brad Hill, milionarul american care este şi administratorul monumentului înalt de aproape 100 de metri. Practic, acesta deţine Statuia Libertăţii. "În 2014 şi am venit la un internship şi am apucat să ne apropiem mai mult şi am ieşit tot mai mult în oraş, am fost într-o relaţie serioasă. Am venit înapoi pentru o facultate, am făcut încă un master aici, în comunicare, şi am primit green cardul prin serviciu şi pe urmă m-am măritat cu Brad. 10 ani mai târziu, sunt tot aici".

Iasmina trăieşte visul american din plin. Are o carieră în imobiliare şi doi copii, de 3 şi 5 ani. Michael, băiatul cel mare, merge la aceeaşi grădiniţă privată la care a fost şi mezinul lui Donald Trump. Chiar dacă e la mii de kilometri distanţă de casă, nu uită de România. Vine în ţară cu familia în fiecare an. Soţul se dă în vânt după mici şi sarmale. "Pentru mine, e american dream. 100 la sută american dream. Am copii aici, vor creşte, vor avea educaţie privată în Manhattan, sunt foarte fericită".

Iasmina se numără printre cei aproape 80 de milioane de americani care au votat anticipat. "Sunt de vreo 2 ani cetăţean american deci pentru mine nu a contat ce se întâmplă în trecut. Dar acum fiind cetăţean se simte intens, e o alegere foarte dificilă între cei doi candidaţi şi New York-ul este destul de aprins e foarte interesant să fiu aici în aceste timpuri istorice". Sunt peste 500.000 de români plecaţi în căutarea visului american, iar votul lor va cântări greu la urne.

Kamala Harris şi Donald Trump, umăr la umăr în sondaje

Cursa electorală dintre cei Donald Trump şi Kamala Harris se anunţă una extrem de strânsă. Ambii candidaţi încearcă pe ultima sută de metri să dea tot ce e mai bun, pentru a le câştiga votul alegătorilor încă indecişi. Aflata la biserică în Detroit, Kamala a ţinut un discurs despre divinitate. "Ca naţiune, ne confruntăm cu provocări reale, purtăm poveri reale, simţim dureri reale. Da, să întoarcem pagina şi să scriem următorul capitol al istoriei noastre. Un capitol bazat pe un plan divin suficient de mare pentru a cuprinde toate visele noastre, un plan divin suficient de puternic pentru a vindeca diviziunile".

Aflat şi el la un miting în Pennsylvania, Donald Trump le-a promis simpatizanţilor săi că va pune Statele Unite din nou pe picioare. "Este o ţară coruptă și noi o vom îndrepta. O vom îndrepta. Şi nu este un lucru ușor de făcut. Vor dori să vă bage în închisoare pentru că vreţi să o îndreptaţi. Gândiţi-vă la asta. Gândiţi-vă la asta. Ei trişează în alegeri, iar tu le spui asta şi ei vor să te bage la închisoare". În statul Iowa, de fel republican, Kamala are un avantaj surprinzător. Potrivit The Washington Post, candidata democrată conduce cu 47%, în timp ce Donald Trump are numai 43.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Aţi pornit încălzirea în locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰