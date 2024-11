Alegeri SUA 2024. Kamala Harris se va adresa probabil în zilele următoare, are această datorie faţă de alegătorii ei, să iasă şi să le transmită un mesaj. Aici la Washington toată lumea este în şoc şi este o linişte depresivă după rezultatele de aseară, am fost înainte la Universitatea Howard, am vorbit cu americanii de acolo, era o stare de speranţă care s-a transformat într-o linişte apăsătoare, oamenii plecând acasă după ce televizoarele au fost stinse, iar Kamala Harris nu şi-a făcut apariţia.

Am primit foarte multe mesaje de la democraţii cu care am stat de vorbă, democraţi care se declară învinşi şi care se tem în continuare pentru ceea ce va urma. Vorbeam de divizare în aceste zile, mai ales după acest rezultat, în care Donald Trump a speculat temerile şi frustrările americanilor legate de economie în primul rând şi apoi legate de imigraţie.

Donald Trump se întoarce la Casa Albă în ianuarie

În ianuarie se va întoarce Donald Trump la Casa Albă, ideea este că în toate discursurile lui nu a prezentat un program clar despre programul lui de guvernare, a atins mai multe teme, dar nu a dezvoltat, pe paşi, ceea ce urmează să se întâmple în mandatul lui la Casa Albă, probabil că nu se aştepta să se întoarcă în acel fotoliu, dar iată că a reuşit să sfideze status quo american prin această victorie şi prin discursul din faţa alegătorilor.

Va fi interesant de văzut, are Senatul partea republicană, vom vedea dacă la Cameră vor reuşi democraţii să obţină o victorie, pentru că ştim că republicanilor le place această bătălie, nu le place să deţină absolut tot, vor să se bată pe scena politică şi de cine se va înconjura Donald Trump în acest mandat. El este preşedintele care a spus că nu trebuia să plece de la Casa Albă, a trecut prin tentative de asasinat şi a reuşit să câştige şi votul popular.

