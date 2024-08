Cum a ajuns Pavel Durov să aibă peste 100 de copii. Fondatorul Telegram are 39 de ani

Plecat cu ani în urmă din Rusia, unde căzuse în dizgraţie, în Azerbaidjan el ar fi încercat să obţină o întâlnire cu Vladimir Putin, dar acesta l-ar fi refuzat, au scris canale ruse de Telegram cunoscute ca având legături cu Kremlinul. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a dezminţit luni informaţia, dar escala lui Durov la Paris rămâne de neînţeles, scrie news.ro.

Pavel Durov a fondat prima sa rețea de socializare când avea 20 de ani

Originar din Sankt Petersburg, Durov a devenit celebru în Rusia la vârsta de 20 de ani, după ce a fondat reţeaua socială VKontakte (VK), care a răspuns nevoilor utilizatorilor de limbă rusă şi a depăşit Facebook pe întreg teritoriul fostei URSS. După dispute cu autorităţile ruse şi bătălii privind proprietatea, el a vândut VKontakte, a plecat din ţară şi a fondat în Dubai un nou serviciu de mesagerie numit Telegram, care a câştigat rapid teren, dar s-a dovedit controversat, criticii condamnând o presupusă lipsă de control asupra conţinutului extrem.

În timp ce toate aceste drame se dezlănţuiau, Durov a rămas o figură uneori misterioasă, acordând rar interviuri şi limitându-se la declaraţii uneori enigmatice pe Telegram.

Durov a susţinut confidenţialitatea pe internet şi criptarea mesageriei. El a refuzat sfidător să permită moderarea mesajelor pe Telegram, ceea ce permite utilizatorilor să posteze videoclipuri, fotografii şi comentarii pe „canale” care pot fi urmărite de oricine.

Durov, în vârstă de 39 de ani, a fost vizat în Franţa de un mandat pentru infracţiuni care ar fi fost facilitate de Telegram, de la fraudă la trafic de droguri, intimidare cibernetică şi crimă organizată, inclusiv promovarea terorismului şi a fraudei. Investigaţiile au fost încredinţate unităţii cibernetice a jandarmeriei franceze şi Oficiului Naţional de Luptă Antifraudă. Aflat încă în custodia poliţiei, el urmează să fie inculpat.

Erou al opoziției față de Putin

În 2006, după ce a absolvit Universitatea din Sankt Petersburg, Durov a lansat VK, atrăgând utilizatori chiar dacă fondatorul său era o figură obscură.

Într-o cascadorie caracteristică comportamentului său imprevizibil, Durov a aruncat în 2012 cu bancnote de mare valoare asupra pietonilor de la sediul central al VK, situat deasupra unei librării istorice de pe Nevski Prospekt din Sankt Petersburg.

În timpul protestelor anti-Putin care au cuprins Rusia la începutul anului 2012, el a devenit, de asemenea, un erou al opoziţiei liberale, refuzând să închidă grupurile de pe VK dedicate organizării marşurilor de protest. Dar, după ce a avut probleme cu Kremlinul pentru că a refuzat să predea datele personale ale utilizatorilor către serviciul de securitate rus (FSB), el şi-a vândut participaţia în companie şi a părăsit Rusia în 2014.

Durov a ieşit de pe VK în stilul său, postând o fotografie cu delfini şi sloganul „So Long and Thanks for All the Fish” (Adio şi mulţumim pentru peşte - n.r.), un titlu din seria ştiinţifico-fantastică „Ghidul autostopistului galactic” a lui Douglas Adams.

O cetățenie obținută discret

A dezvoltat apoi Telegram împreună cu fratele său Nikolai în timp ce călătorea dintr-o ţară în alta şi a lansat serviciul în 2013. S-a stabilit în Dubai şi a obţinut cetăţenia arhipelagului Saint Kitts şi Nevis din Insulele Caraibe, apoi, în august 2021, a obţinut cetăţenia franceză în urma unei proceduri discrete despre care Parisul rămâne, de asemenea, foarte discret.

Între timp, Telegram s-a bucurat de un succes stratosferic, prezentându-se ca un campion al libertăţilor individuale, refuzând „cenzura” şi protejând confidenţialitatea utilizatorilor săi. Combinaţia de utilitate şi confidenţialitate a făcut ca aplicaţia să fie populară printre protestatarii pro-democraţie din întreaga lume, de la Hong Kong şi Iran la Belarus şi Rusia.

Acest lucru a deranjat autorităţile, în special în ţara sa natală şi, în 2018, un tribunal din Moscova a ordonat blocarea serviciului. Însă impunerea măsurii a fost şubredă şi, trei zile mai târziu, protestatarii au „bombardat” sediul FSB cu avioane de hârtie, simbolul Telegram. De atunci, Rusia a renunţat la eforturile sale de a bloca Telegram, iar serviciul de mesagerie este utilizat atât de opoziţie, cât şi de guvernul rus, unele canale având câteva sute de mii de abonaţi.

Interviu cu Tucker Carlson

Telegram joacă, de asemenea, un rol-cheie în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, documentat de bloggeri din ambele tabere care îşi postează analizele şi înregistrările video ale luptelor.

Canalele pro-Moscova conduse de „Z-bloggeri” care susţin războiul s-au dovedit extrem de influente şi sunt uneori critice la adresa strategiei militare ruse.

Durov evită interviurile media tradiţionale, dar în aprilie a stat de vorbă cu jurnalistul american ultraconservator Tucker Carlson pentru o discuţie amplă. Jurnalistul american a fost singurul occidental care l-a intervievat şi pe Putin de la începutul invaziei în Ucraina.

„(Oamenii) iubesc independenţa. De asemenea, iubesc intimitatea, libertatea, (există) o mulţime de motive pentru care cineva ar trece la Telegram”, i-a spus Durov lui Carlson.

Pavel Durov ar avea 100 de copii

De asemenea, Durov nu se sfieşte să posteze mesaje pe propriul său canal Telegram, susţinând că duce o viaţă solitară, abţinându-se de la carne, alcool şi chiar cafea.

Totuşi, în iulie, el s-a lăudat că este tatăl biologic a peste 100 de copii datorită donaţiilor sale de spermă în mai multe ţări, descriind acest lucru ca pe o „datorie civică”, o atitudine faţă de rolul de părinte care aminteşte de cea a unui alt mogul din domeniul tehnologiei, Elon Musk, şeful X şi Tesla.

Potrivit celei mai recente estimări a revistei Forbes, averea lui Durov este de 15,5 miliarde de dolari. Însă valoarea toncoin, criptomoneda creată de el, a scăzut cu peste 15% de la anunţul arestării sale.

Telegram a fost mult timp în vizorul autorităţilor judiciare europene din cauza acuzaţiilor că răspândeşte teorii ale conspiraţiei şi îndeamnă la infracţionalitate. Cu toate acestea, Durov insistă că răspunde la fiecare solicitare de a elimina conţinutul care îndeamnă la violenţă sau crimă.

