Cum au ajuns localnicii dintr-un sătuc indian să se roage pentru victoria Kamalei Harris. Au aprins tămâie şi au adus banane drept ofrandă

Alegeri SUA 2024. Ceremonia de la templul din Thulasendrapuram, în statul Tamil Nadu, a fost organizată de localnici, în prezenţa a peste o duzină de săteni şi câţiva turişti. Bunicul matern al lui Harris, P.V. Gopalan, s-a născut în Thulasendrapuram în urmă cu mai bine de un secol, înainte de a emigra în capitala statului, Chennai. El a fost un oficial guvernamental de rang înalt, scrie Agerpres.

După ce a aprins tămâie, preotul a încheiat rugăciunea spunând "Kamala Harris ar trebui să câştige", în timp ce oferea praf de vermilion şi cenuşă celor prezenţi. La templu, numele lui Harris este gravat pe o piatră care enumeră donaţiile publice, alături de cel al bunicului său.

Afară, Arulmozhi Sudhakar, un politician local, a afişat marţi un banner, urându-i "fiicei ţării" succes în alegeri. "Ea este una dintre noi. Ea va câştiga", a declarat Sudhakar, reprezentant al unui organism sătesc local. "Când va câştiga vom organiza rugăciuni speciale (miercuri) şi vom dona alimente la templu". De asemenea, Sudhakar a scris "Cele mai bune urări de succes" pe pământul din faţa casei sale cu acoperiş de paie, situată la câţiva kilometri de templu.

Ofrande de banane şi flori pentru Kamala Harris

Satul a atras atenţia întregii lumi în urmă cu patru ani, când locuitorii săi s-au rugat pentru victoria Partidului Democrat al lui Harris la alegerile prezidenţiale din 2020, înainte de a sărbători învestirea acesteia în funcţia de vicepreşedinte al SUA aprinzând petarde şi împărţind alimente.

Rugăciunile de marţi din Thulasendrapuram au atras o mână de turişti, inclusiv două americance şi o britanică. Acestea au purtat tricouri cu inscripţia "Kamala Freakin Harris" şi au scandat "Go Kamala!". "Sunt foarte pro-Kamala, aşa că am vrut să-i cunosc satul ancestral", a declarat Devony Evans, o expată stabilită la Chennai şi originară din Seattle, Washington, care a declarat că a votat pentru Harris. "A fost important pentru noi, ca femei, să venim, s-o onorăm", a adăugat ea.

Harris, care s-a născut dintr-o mamă indiană şi un tată jamaican emigraţi în Statele Unite la studii, a vizitat Thulasendrapuram când avea cinci ani şi şi-a amintit de plimbările împreună bunicul ei pe plaja din Chennai. "Mama, dr. Shyamala Gopalan Harris, a venit în Statele Unite din India la 19 ani. Ea ne-a învăţat pe mine şi pe sora mea, Maya, despre curaj şi determinare", a declarat Kamala Harris marţi pe reţeaua socială X.

