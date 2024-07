Scenele violente au fost surprinse în cartierul Harehills, din oraşul britanic Leeds.

Sute de oameni au participat la revolta care a izbucnit după confruntarea familiei de români cu asistenţii sociali veniţi să le preia copiii.

Mulţimea furioasă a incendiat un autobuz supraetajat

Conflictul a luat amploare după ce mai mulţi oameni au dat foc unui autobuz supraetajat. Vehiculul a ars ore-n şir. Forţele de ordine venite la faţa locului au fost alungate de protestatari, care au aruncat în ei cu pietre şi cărămizi. Una dinte autospecialele poliţiştilor a fost răsturnată şi distrusă în stradă.

Primarul Tracy Brabin, din West Yorkshire, a spus pe platforma X, că este complet îngrozită de violenţele din Leeds. "Sunt absolut îngrozită de acţiunile violente pe care le-am văzut în Harehills. Un astfel de comportament ilegal nu va fi tolerat", a transmis Brabin.

Asistenţii sociali au extras cinci copii români, dintre care unul avea o fractură craniană

Familia de români a ajuns în atenţia serviciilor sociale după ce unul dintre părinţi a ajuns la spital cu un copil care avea o fractură la nivelul capului. "Ofiţerul care are cazul refuză să investigheze. Am trimis e-mailuri, am trimis plângeri, totul legal. Şi, totuşi, nimic. Cum poţi să zici că vreau să-mi omor copilul?", afirmă revoltat un bărbat, într-o înregistrare pe platforma de socializare X.

Poliţiştii spun că au reuşit să-i extragă la timp pe atât pe angajaţii protecţiei copilului, cât şi pe cei 5 copii. Revolta s-a risipit abia după intervenţia scutierilor.

