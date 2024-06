Cum vrea China să pună frână dominaţiei Airbus - Boeing. Avionul care concurează cu A320 şi 737 MAX

Producătorul chinez de avioane COMAC are oportunitatea de a sparge duopolul Airbus şi Boeing al pieţei avioanelor de pasageri, în următorul deceniu, a declarat pentru Reuters şeful companiei de leasing de avioane Dubai Aerospace Enterprise (DAE).

Airbus şi Boeing sunt principalii furnizori de avioane pentru companiile aeriene, dar producătorul european de avioane are dificultăţi să crească producţia pe fondul comenzilor record, iar Boeing este controlat de autorităţile de reglementare după desprinderea unui panou de uşă al unui avion nou al Alaska Airways, în ianuarie.

Avionul cu corp îngust C919, care este fabricat de compania de stat Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) şi concurează cu A320 al Airbus şi 737 MAX al Boeing, este ”o aeronava perfectă”, a spus Firoz Tarapore într-un interviu recent. ”În următorul deceniu, COMAC are o oportunitate unică de a sparge acest duopol într-un triopol, deoarece, pe de o parte, Airbus este epuizat, iar Boeing are probleme de producţie”, a spus el în Dubai, în această lună.

Avioanele COMAC zboară aproape exclusiv în China şi cu o companie aeriană indoneziană. Producătorul de avioane urmăreşte certificarea la autoritatea europeană de reglementare a aviaţiei pentru avionul său C919, în timp ce caută clienţi internaţionali.

Articolul continuă după reclamă

Piedici în calea COMAC

Surse din industria aviaţiei avertizează însă că firma COMAC este departe de a face incursiuni la nivel internaţional, mai ales fără certificări de referinţă în Statele Unite sau Uniunea Europeană, sau avioane mai eficiente. Tarapore a spus că cererea de avioane din China şi din ţările învecinate este ”extrem de solidă” şi că COMAC are ”o şansă foarte bună să facă o incursiune solidă”.

Pe măsură ce călătoriile globale au crescut după pandemie, companiile aeriene s-au grăbit să comande avioane noi. Dar problemele din lanţul de aprovizionare aerospaţial şi din industria de întreţinere a aeronavelor, inclusiv lipsa forţei de muncă şi problemele cu motoarele, au dus la întârzieri de livrare a avioanelor noi, complicând planurile de creştere ale companiilor aeriene şi atragând atenţia spre COMAC. Airbus a spus că sloturile de producţie pentru populara sa familie de avioane A320 sunt epuizate până la sfârşitul deceniului.

Boeing, pe de altă parte, este cuprins de o criză de siguranţă extinsă. Se confruntă cu investigaţii ale autorităţilor de reglementare din SUA, posibile urmăriri penale pentru acţiunile anterioare şi producţia în scădere a avionului său cel mai bine vândut, 737 MAX.

Tarapore a spus că speră că Boeing va iniţia schimbări structurale şi culturale, care să aibă ca rezultat ”producţia de avioane de înaltă calitate la un ritm care este în conformitate cu standardele istorice şi în concordanţă cu ceea ce trebuie să producă Boeing pentru a rămâne relevantă”.

Problemele de la Boeing sunt încetinirea livrărilor pentru DAE, unul dintre primele 10 companii de leasing din lume, cu o flotă de 500 de avioane deţinute, gestionate sau comandate. DAE a declarat anterior că se aşteaptă să primească doar aproximativ jumătate din numărul de avioane de la Boeing în acest an decât s-a angajat să le livreze producătorul de avioane. ”Peste 30 de ani, cred că nu vom vorbi despre un duopol, cu siguranţă vom fi o industrie în care COMAC joacă un rol mult mai important”, a spus Tarapore.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Unde petreceţi minivacanţa de Rusalii? În ţară În străinătate Acasă, cu familia Cu prietenii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰