Danezii se oferă să cumpere pentru "preţul corect" un stat american, ca ironie la afirmaţia lui Trump privind Groenlanda

Pagina Denmarkification a reușit să strângă deja aproape 200.000 de semnături și sugerează că achiziția ar fi o opțiune bună pentru danezi datorită faptului că statul California este cunoscut pentru producția uriașă de avocado, performanțele în domeniul tehnologiei, existând totodată posibilitatea de a redenumi faimosul parc de distracții Disneyland drept Hans Christian Andersenland, în cinstea autorului danez de basme, potrivit Agerpres.

"V-ați uitat vreodată la o hartă și v-ați gândit: Oare de ce are nevoie Danemarca? De mai mult soare, palmieri și patine cu rotile. Ei bine, avem o ocazie unică în viață de a realiza acest vis. Haideți să cumpărăm California de la Donald Trump", este scris pe această pagină, care își anunță totodată intenția de a reda măreția Californiei, "Make California Great Again", o aluzie la popularul slogan folosit de Trump "Make America Great Again".

Trump vrea din nou Groenlanda

În ultimele săptămâni, Trump a reiterat în mai multe ocazii nevoia de a obține controlul asupra Groenlandei, insulă autonomă pe care președintele american vrea să o cumpere din Danemarca, însă autoritățile acestei țări au dat asigurări în mai multe rânduri că Groenlanda nu este de vânzare și chiar au calificat intenția locatarului de la Casa Albă drept 'absurdă'.

Pagina Demnarkification face totodată referire la relația lui Trump cu California, stat pe care nu a reușit să-l câștige niciodată. "Să fim sinceri: Trump nu este tocmai cel mai mare susținător al Californiei.

El l-a numit cel mai falimentar stat din Uniune și s-a certat cu liderii săi ani la rând. Suntem siguri că ar fi dispus să se despartă de el pentru prețul corect", mai apare scris pe site. În partea de jos a paginii este publicat și un avertisment: "Această campanie este 100% reală... în visele noastre".

