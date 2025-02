Prima uriaşă primită de fiecare dintre cei 5.000 de angajaţi ai Ferrari

Angajații Ferrari au primit fiecare câte o primă de peste 14.000 de euro. Compania are 5.000 de salariați. Bonusul a fost oferit ca urmare a câștigurilor realizate de companie, informează Mediafax.

Cei 5.000 de angajați ai Ferrari vor primi un "bonus de competitivitate" de 14.400 de euro fiecare în acest an, a anunțat unul dintre șefii companiei, potrivit Le Figaro. Inițial, bonusul trebuia să fie de 13.500 de euro dar a fost majorat ca urmare a rezultatelor bune obținute de companie.

"Toate obiectivele pentru 2024 au fost depășite", a transmis board-ul Ferrari

"Toate obiectivele pentru 2024 au fost depășite", au transmis cel de la Ferrari care au mai comunicat că anul trecut cifra de afaceri a crescut cu aproape 12%, ajungând la 6,68 miliarde de euro. Profitul net a crescut cu 21%, ajungând la 1,53 miliarde de euro. În 2024, Ferrari a livrat 13.752 de vehicule, în creștere cu 0,7% față de anul precedent.

Ferrari estimează că și 2025 va fi un an foarte bun. În 2024, echipa de Formula 1 l-a cooptat pe campionul britanic Lewis Hamilton ceea ce a făcut ca acțiunile Ferrari să crească cu aproape 10% la Bursa de Valori din New York. În plus, în 2025, Ferrari va lansa șase modele noi.

