Dani Alves a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare. Fostul fotbalist de la Barcelona a agresat sexual o tânără în 2022

Instanța supremă din Catalonia l-a găsit vinovat de agresarea sexuală a unei femei într-un club de noapte din Barcelona în noaptea de Revelion, în decembrie 2022. Victima a spus că Alves a violat-o în baia unui club de lux din Barcelona, relatează Sky News.

De asemenea, a fost obligat să plătească victimei 150.000 de euro. Fostul fundaș drept, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat în ianuarie 2023, fiind bănuit că a atins o femeie sub lenjerie, fără consimțământul ei. Alves a fost reținut de la arestarea sa și a fost respinsă cererile de eliberare pe cauțiune, deoarece instanța l-a considerat un risc de fugă. Brazilia nu își extrădează propriii cetățeni atunci când sunt condamnați în alte țări.

El a negat orice faptă greșită în timpul procesului. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs.

Tânăra a vorbit despre noaptea în care a fost abuzată

Tânăra violată de fostul fotbalist Dani Alves a povestit momentele prin care a trecut, oferind detalii despre cele întâmplate într-un club de noapte din Barcelona. Aflat în închisoare, brazilianul a acordat un interviu pentru La Vanguardia în luna iunie pentru a-şi cere scuze public soţiei sale.

"El era în spatele meu, iar eu îl aveam pe vărul meu în faţa mea. Apoi îmi amintesc că s-a îndepărtat şi mi-a făcut semn să vin spre el. Am crezut că poţi să vorbeşti cu el şi să vezi ce vrea şi nu m-am gândit la altceva. M-am dus acolo ca să vorbesc cu el. În niciun moment nu am ştiut unde mă duc. Îmi amintesc că m-am dus acolo unde era el, dar nu-mi puteam imagina unde mă ducea. Am ajuns acolo şi era o uşă, el a deschis-o şi am intrat. Când am intrat, am văzut în ce intram, am văzut că era o toaletă mică, am văzut că era foarte, foarte mică. Cred că atunci a început şocul meu", spune ea.

Alves şi-a schimbat versiunea de mai multe ori, ajungând până acolo încât să spună într-un videoclip la începutul lunii ianuarie că nu a întâlnit-o niciodată pe reclamantă. El s-a justificat afirmând că nu vrea să-şi pună în pericol căsătoria. Unul dintre cei mai titraţi fotbalişti din toate timpurile, Alves a avut cea mai bună perioadă din cariera sa la Barca, între 2008 şi 2016, perioadă în care a câştigat 23 de trofee.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Veţi merge să votaţi la toate alegerile în acest an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰