Turist român, prins în mijlocul violenţelor din Bologna: "Vai de capul meu! Uite ce au făcut cu bicicletele"

Imagini apocaliptice în Franța, după protestele de o violență extremă care au îngenuncheat Parisul. Confruntat cu un haos greu de controlat, președintele Emmanuel Macron a convocat o celulă de criză de urgență. La finalul nopții, liderul de la Elysée s-a adresat națiunii: a făcut un apel disperat la calm și a promis măsuri economice radicale.

Maşini şi clădiri istorice au fost incendiate şi vandalizate, iar magazine de lux şi afaceri locale au fost jefuite de protestatari. În calea tinerilor furioși, nimic nu a mai rămas întreg. Pagubele se ridică la sute de milioane de euro, anunță autoritățile, care au efectuat până acum și aproximativ 2.000 de arestări. Violențe au avut loc și în Italia, unde turiști români au fost prinși în mijlocul protestelor.

Magazine de lux, jefuite de bande de adolescenţi

Pubele, maşini şi trotinete electrice au fost incendiate, iar zeci de magazine de lux de pe Champs Elysee au fost jefuite de bande de adolescenţi cu cagule pe faţă.

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"Din această maşină, incendiată şi distrusă, nu a mai rămas decât tabla, care este caldă şi acum. În spatele meu, puteţi vedea zeci de poliţişti, care s-au adunat cu scuturi şi căşti pentru a preveni violenţele manifestanţilor", a declarat Ana Iacub, corespondentul Observator în Franţa.

Proprietarii micilor magazine care s-au împotrivit jafurilor au fost bătuţi fără milă. "Unii și-au apărat singuri magazinele și vitrinele în fața infractorilor. Vreau să le spun că nu vor fi lăsați singuri în fața acestor dificultăți", a declarat Macron.

La Marsilia şi Lille, mulţimea furioasă a intrat cu forţa în sediile primăriilor, iar în Lyon au incendiat biroul local de turism. Locuitorii s-au adunat ieri în Limoges pentru a critica protestele violente care au distrus primăria istorică a orașului.

"Nu există niciun motiv să se atingă de clădirile acelea. Pe mine m-a durut sufletul. Când am văzut cum se prăbușește, am crezut că retrăiesc momentul cu Notre-Dame", spun martorii.

Bilanţul luptelor de stradă a fost de 600 de poliţişti şi jandarmi răniţi în toată ţara. Un protestatar a murit în urma unui stop cardiovascular, iar un altul a rămas fără mână după explozia unei grenade defensive lansate de forţele de ordine.

Trump pune paie pe foc

De la Washington, Donald Trump a pus şi el paie pe foc. "Franţa arde! Imigrația unor oameni dintr-o lume complet diferită, oameni care poartă ură în inimi, a distrus acea țară, odinioară măreață. Închideți granițele și preluați controlul, înainte să fie prea târziu. Imigraţia unor oameni cu ură în inimi a distrus Franţa, închideţi graniţele până nu e prea târziu", a scris preşedintele american.

Violenţe au fost şi în Italia. La Milano, cincii mi de tineri au aruncat cu pietre spre forţele de ordine şi au ridicat baricade chiar în Piazza del Duomo. Poliţiştii au răspuns cu gaze lacrimogene, iar peste 70 de persoane au ajuns la secţiile de poliţie.

Român, prins în mijlocul violenţelor din Italia

În Bologna, un român aflat în vacanţă cu familia a fost prin în mijlocul violenţelor. "Mami, mami! Hai înapoi! Vai de capul meu! Uite ce au făcut cu bicicletele!"

Tensiuni au fost şi în Albania, unde poliția a folosit gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor, în a cincea zi de manifestații studențești.