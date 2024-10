Joi, 10 octombrie, la un an şi jumătate de la tragedie, Tribunalul din Verona, în urma audierii preliminare, a pronunţat sentinţa pentru L.G, în vârstă de 24 de ani, tânărul de 24 de ani care l-a accidentat mortal pe Samuele Brognara: pedeapsă de un an de închisoare, cu suspendare, pentru infracțiunea de ucidere rutieră. În plus, instanţa i-a suspendat permisul de conducere pentru 2 ani.

Filmul tragediei din Oppeano. Fiul româncei a murit pe loc, la doar 15 ani

Nenorocirea s-a produs pe 8 aprilie 2023, la Oppeano. Italianul din Bovolone, atunci în vârstă de 23 de ani, se afla la volanul unui Peugeot 208 și circula pe Drumul Provincial 20, spre Vallese di Oppeano, când a lovit scuterul electric condus de Samuele Brognara, care se deplasa în aceeași direcție, pe marginea şoselei.

Articolul continuă după reclamă

Din cauza impactului violent, băiatul a spart parbrizul mașinii, decedând pe loc, scrie Il Mattino.

Furia părinților: "Ne așteptam la o sentință cu mult mai severă"

Pedeapsa primită de şoferul care a produs accidentul mortal a stârnit furia părinților victimei, care consideră sentința prea blândă.

"Nimeni oricum nu mi-ar fi dat fiul înapoi, dar ne așteptam la o sentință cu mult mai severă, am fost dezamăgiți de justiția italiană", mărturiseşte mama băiatului.

"Strada nu este curtea din spate, când alergi cu mașina sau cu orice vehicul trebuie să fii atent, prudent și să respecţi regulile, pentru că invers pui în pericol viața altora, precum și a ta, așa cum s-a întâmplat cu Samuele. Din păcate, legile nu protejează victimele, nu prevăd sentințe adecvate pentru cei vinovați de accidente și în acest fel nici nu acționează ca exemplu și avertisment pentru ceilalți utilizatori ai drumului, în special pentru tinerii care prea des nu se gândesc la consecințele comportamentului lor la volan", a mai spus îndurerată Mirela Gomoi.

Mama lui Samuele, Mirela, tatăl Corrado, sora mai mare Jessica și bunicul Ioan, au fost despăgubiți integral de compania de asigurări auto.

Veronica Micu Like Absolventă a Şcolii Superioare de Jurnalism (SSJ). A început la "Gardianul", ca reporter de investigaţii, apoi s-a alăturat echipei "Jurnalul Naţional", unde a scris mai bine de 11 ani. A urmat site-ul miscareaderezistenta. ➜

Întrebarea zilei Ați fost păcălit să plătiți aceeași sumă pentru un produs cu un gramaj mai mic? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰