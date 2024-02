Doi adolescenți minori, arestați după atacul sângeros din Kansas City. Au ucis o femeie și au rănit 22 de oameni, după o dispută care a degenerat

Cei doi suspecți, ambii cu vârsta sub 18 ani, sunt reținuți sub acuzația că au pornit atacul din Kansas City. Poliția a declarat că atacul a pornit în urma unei discuții aprinse între mai multe persoane, care a degenerat, și nu are legătură cu un atac terorist, potrivit BBC.

Tinerii care au pornit focurile de armă sunt minori

O a treia persoană, care a fost reținută și ea după atac, a fost eliberată. Numele suspecților minori nu au fost făcute publice. Joi, șeful poliției din Kansas City, Stacey Graves, a declarat că victimele rănite aveau vârste cuprinse între opt și 47 de ani și că cel puțin jumătate aveau sub 16 ani.

Pentru una dintre ele, atacul a fost fatal. Lisa Lopez-Galvan avea 43 de ani și era de meserie DJ. Alături de ea, în ziua atacului, era și fiul ei. A fost împușcat în picior însă, din fericire, rănile nu au fost grave și a supraviețuit. Alți doi membri ai familiei au fost, de asemenea, răniți în urma atacului.

