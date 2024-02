Vezi și

Focurile de armă au avut loc imediat după ce jucătorii şi antrenorii echipei Kansas City Chiefs au coborât de pe scenă. Panica s-a instalat printre cei prezenţi, care au început să fugă în toate direcţiile ca să se ferească din calea gloanţelor. Un reporter de la o televiziune locală se pregătea să intre în direct.

Martor: Tot ce am văzut cu adevărat a fost haosul din jur. Şi am auzit: ''Jos, jos, jos, jos. Toată lumea jos''. Am crezut că cineva glumește.

Cine era femeia care a murit în atac

Pentru una dintre victime, salvatorii care au intervenit imediat nu au mai putut face nimic. Femeia, fan înfocat al echipei locale, a fost împuşcată în abdomen şi a murit la spital. Avea 44 de ani, doi copii şi era DJ la un radio local. Printre răniţi sunt şi 11 copii cu vârste între 6 şi 15 ani.

Asistentă: Teamă! Este singurul cuvânt pentru a descrie ce am văzut noi şi cum se simţeau când au venit aici. Teamă.

Nu este clar câte perosane au tras în mulţime. Un clip postat pe reţelele sociale arată momentul în care mai mulţi martori îl pun la pământ pe unul dintre atacatori până ajunge poliţia.

Martor: Nu am stat să mâ gândesc la asta, doar am reacţionat. Nu am ezitat, pur şi simplu am făcut-o. L-am placat, un alt domn a făcut la fel. Pe măsură ce am făcut asta, am văzut că arma i-a căzut din mână sau din mânecă.

Doi adolescenţi au fost reţinuţi

2 adolescenţi au fost reţinuţi. Schimbul de focuri de armă ar fi pornit de la o răfuială între două grupuri de suporteri. Oficialii spun că nu iau în calcul pista teroristă sau act extremist.

Şef departament de poliţie Kansas City: Sunt revoltată pentru ce s-a întâmplat astăzi. Oamenii care au venit la această sărbătoare se aşteptau la un mediu sigur. Am avut peste 800 de ofițeri de poliție din Kansas City pentru a le asigura siguranța tuturor.

Kamala Harris, vicepreşedinta SUA: Astăzi ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare. Cu toate acestea, a fost încă o zi în care America a trăit violențe fără sens provocate de armele de foc.

Pe reţelele de socializare, vedeta echipei Kansa City Chiefs, Patrick Mahomes, a scris că se roagă pentru oraş. Un alt jucător emblematic al echipei, Travis Kelce, iubitul vedetei Taylor Swift, a spus că are inima frântă din cauza tragediei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Reuşiţi să dormiţi 7-8 ore în fiecare noapte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰