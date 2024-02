Defilarea fanilor echipei Kanas City Ceifs a fost întreruptă de o rafală de focuri de armă. Este momentul în care se instalează panica printre miile de oameni prezenţi la paradă. Mai multe persoane cad la pământ pe când alţii, în agonie, strigă după ajutor şi fug din calea gloanţelor pentru a-şi salva viaţa în ultimul moment.

Una din persoanele nimerite de atacatori a murit pe loc. Printre zecile de persoane rănite de gloanţe, se numără şi opt copii. Un martor a povestit clipele şocante prin care a trecut.

Un mort și zeci de răniți după atac

Lisa Money, martor: Tot ce am văzut cu adevărat a fost haosul din jur. Şi am auzit: ''Jos, jos, jos, jos. Toată lumea jos''. Am crezut că cineva glumește. Cine ar face așa ceva, dacă e sănătos la cap? Ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare pentru toți locuitorii orașului și cei din împrejurimi. Și apoi, apare un nebun care vrea să facă așa ceva. E oribil, absolut devastator.

Un clip postat pe reţelele sociale arată momentul în care mai multe persoane îl pun la pământ pe unul dintre atactori.

Poliţia a intrat imediat pe fir şi a evacuat zona. Agenţii au încătuşat trei persoane, lângă o gară, care se afla foarte aproape de secţia poliţiei. De asemenea, mai multe arme folosite în schimbul de focuri mortal au intrat în posesia autorităţilor. Oficialii exclud momentan varianta unui act terorist.

Quinton Lucas, primar Kansas City: Este o tragedie absolută, la care nu ne-am fi așteptat niciodată în Kansas City și de care ne vom aminti pentru o bună perioadă de timp.

Misiunea nu a fost cea mai simplă. La paradă participau aproape un milion de persoane.

Stacey Graves, șeful departamentului de poliție din Kansas City: Sunt revoltată pentru ce s-a întâmplat astăzi. Oamenii care au venit la această sărbătoare se aşteptau la un mediu sigur. Am avut peste 800 de ofițeri de poliție din Kansas City pentru a le asigura siguranța tuturor. Această tragedie a avut loc din pricina acestor atacatori.

Din fericire, jucătorii, antrenorii și personalul Chiefs sunt în siguranță.

Un analist a declarat pentru postul CNN că, la astfel de evenimente, asigurarea completă a securităţii este aproape imposibilă. Asta pentru că nici legea nu îi obligă pe rezidenţi să deţină un permis de port armă. Aşa se explică şi numărul mare de atacuri armate din Statele Unite. Tragedia de ieri marchează cel de-al 48-lea atac armat în masă din 2024.

