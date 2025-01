Donald Trump a participat, alături de soţia sa, la slujba tradiţională de inaugurare de la Catedrala Naţională din Washington. Acolo, episcopul a îndemnat la compasiune pentru persoanele din comunitatea LGBT, dar şi pentru imigranţi. "Milioane de oameni şi-au pus încrederea în dumneavoastră. După cum aţi spus naţiunii, aţi simţit mâna providenţială a unui Dumnezeu iubitor. În numele Dumnezeului nostru, vă rog să aveţi milă de oamenii din ţara noastră care sunt speriaţi acum", a declarat Mariann Edgar Budde, episcop. Mesajul nu a fost însă apreciat de republican.

Donald Trump şi-a început în forţă noul mandat

"Nu a fost prea interesant. Nu consider că a fost o slujbă bună", a fost reacţia lui Trump. Donald Trump a vorbit apoi, cu reporterii din Casa Albă. A anunţat un parteneriat între OpenAI, SoftBank şi Oracle pentru o nouă companie, numită Stargate, care ar urma să investească până la 500 de miliarde de dolari în infrastructura inteligenţei artificiale. Un alt subiect abordat a fost şi cel al TikTok-ului, preşedintele spunând că este deschis ideii ca Elon Musk să cumpere platforma din China. Mai mult, a spus că îşi va instala imediat aplicaţia. "Am câştigat votul tinerilor. Cred că am câştigat prin intermediul TikTok. TikTok ocupă un loc special în inima mea", a declarat Donald Trump.

Înconjurat de teancuri de ordine executive, Donald Trump şi-a început în forţă noul mandat. Pentru a doua oară în cinci ani, el a retras ţara din Acordul de la Paris pe probleme climatice şi din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, acolo unde Washingtonul plătea o cincime din bugetul anual. "China plăteşte 39 de milioane (contribuţie), iar noi plătim 500 de milioane. Iar China este o ţară mai mare", a declarat Donald Trump. De la 1 februarie, noul preşedinte pune în practică şi alte promisiuni de campanie. Va impune tarife vamale de 25% Canadei şi Mexicului. Nici europenii nu au motive de bucurie.

"O să facem o mulţime de bani din tarife vamale. Uniunea Europeană ne taxează, impune un TVA de 20%. Dar este, de fapt, mult mai mare", a declarat Donald Trump. Liderul de la Casa Albă le-a cerut consilierilor să aranjeze o discuţie la telefon cu Vladimir Putin. Cei doi ar putea să se vadă personal lunile următoare, iar Trump îi va cere preşedintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina. "Majoritatea oamenilor a crezut că războiul se va termina în aproximativ o săptămână, iar acum este deja al treilea an, nu? Nu poate fi prea încântat (n.red. Vladimir Putin). Asta nu îl face să arate foarte bine. Zelenski vrea să facă o înţelegere. Nu ştiu dacă Putin vrea asta. Cred că distruge Rusia prin refuzul de a încheia un acord", a declarat Donald Trump.

Tot pe plan extern, Trump este decis să preia controlul asupra Canalului Panama şi să anexeze Groenlanda şi Canada. Una dintre promisiunile lui a făcut-o pe Hillary Clinton să râdă cu lacrimi. "În viitorul apropiat, vom schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii", a declarat Donald Trump. Preşedinţia republicană aduce schimbări radicale în economie. Trump a decisă să suspende construcţia unor turbine eoliene noi, a retras subvenţiile pentru maşinile electrice şi a cerut exploatarea resurselor de gaze naturale şi petrol. Angajaţii federali vor fi obligaţi să meargă fizic la lucru. La graniţă, Trump trimite militarii pentru a opri intrarea imigranţilor dinspre Mexic. În plus, a cerut abrogarea unei legi din 1868 şi care acorda automat cetăţenia americană celor născuţi pe teritoriul Statelor Unite. Mutarea a fost deja contestată în instanţă.

În total, 22 de state, împreună cu orașul San Francisco și Districtul Columbia, au intentat un proces împotriva administrației Trump. Mai mult, oficialii Agenţiei pentru Vămi şi Imigraţie vor putea să aresteze migranţii care stau în biserici, şcoli şi spitale. În Chicago şi în alte oraşe, mii de oameni afectaţi de noile ordine ale lui Trump au protestat, iar zilele acestea, alte manifestaţii sunt aşteptate. În contextul tot mai tensionat, premierul polonez şi-a încurajat compatrioţii care stau ilegal în SUA să se întoarcă acasă.

