Dovada că armata israeliană ştia dinainte, cu un grad ridicat de precizie, despre planul Hamas pentru atacul din 7 octombrie - Kan

Război Israel - Hamas. Televiziunea publică din Israel a prezentat un document care dovedeşte că armata israeliană ştia "cu un grad ridicat de precizie" cu mai puţin de trei săptămâni înainte de 7 octombrie 2023 despre planurile grupării Hamas de a răpi între 200 şi 250 de persoane, deopotrivă civili şi militari. Potrivit unui raport publicat de în decembrie de The New York Times, Israelul știa de un an de planul de atac al Hamas din 7 octombrie, dar nu l-a luat în considerare.