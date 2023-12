Israelul aflase de planul Hamas de a ataca, cu un an înainte, dar l-a considerat "total imaginar" - NYT

Război Israel - Hamas. Serviciile de informaţii militare israeliene intraseră în urmă cu un an în posesia unui document de patruzeci de pagini care detalia, punct cu punct, un atac precum cel din 7 octombrie, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel, dar o investigaţie realizată de The New York Times arată că, deşi nu a fost nimic în neregulă cu colectarea de informaţii, analiza defectuoasă a capacităţilor Hamas a dus la eşecul serviciilor de securitate.