Eric Carmen, artistul cunoscut pentru piesa "All By Myself", a murit la 74 de ani. Cântăreţul s-a stins în somn, alături de familie

A fost solistul unor hituri precum "All By Myself", "Never Gonna Fall in Love Again" şi "Hungry Eyes" - Getty Images

Soţia lui Carmen, Amy, a anunţat decesul lui pe site-ul oficial. Nu a fost precizată cauza.

"Cu imensă tristeţe împărtăşim vestea sfâşietoare a decesului lui Eric Carmen. Dulcele, iubitorul şi talentatul nostru Eric s-a stins în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să ştie că, timp de zeci de ani, muzica lui a atins atât de mulţi şi moştenirea lui va fi de durată. Vă rugăm să respectaţi intimitatea familiei în timp ce plângem enorma noastră pierdere", a scris ea.

Cântăreţul american s-a aflat în spatele mai multor succese din anii '70 şi '80, începând cu perioada în care a fost liderul trupei Raspberries, scriind sau co-scriind majoritatea melodiilor lor, inclusiv "Go All the Way". Acest cântec - descris ca având riffurile de chitară ale celor de la The Who şi vocea celor de la The Beatles - avea versuri sugestive, prea controversate pentru unele posturi de radio din SUA şi Marea Britanie, iar BBC a interzis difuzarea lui. Popularitatea cântecului a crescut în 2014, când a fost inclus pe prima coloană sonoră a filmului "Guardians of the Galaxy".

Cântăreţi importanţi au interpretat melodiile artistului

După ce trupa Raspberries s-a destrămat în 1975, Carmen a început o carieră solo îndreptându-se spre baladele puternice. Primele sale două single-uri au fost mari hituri în 1976: "All by Myself" - bazat pe Concertul pentru pian nr. 2 al lui Serghei Rachmaninov - şi "Never Gonna Fall in Love Again", care se baza pe o parte din Simfonia nr. 2 a lui Rachmaninov.

Câteva dintre cântecele sale vor deveni succese uriaşe atunci când vor fi interpretate de alţi artişti - Celine Dion a făcut un cover al piesei "All By Myself" în 1996, Olivia Newton-John a făcut un cover al piesei sale din 1977, "She Did It", iar Shaun Cassidy a avut un succes cu melodia lui Carmen, "That's Rock and Roll".

A contribuit la coloana sonoră a filmului "Dirty Dancing"

Carmen a avut un succes şi cu contribuţia sa la coloana sonoră a filmului "Dirty Dancing", "Hungry Eyes", care l-a readus în fruntea topurilor muzicale în 1987, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100. În anul următor, piesa sa pop cu pian "Make Me Lose Control" a avut un succes similar, ajungând pe locul 3.

După anii 1980, single-urile lui Carmen nu au mai ajuns în topuri, deşi avea să plece în turneu cu Ringo Starr and the All-Starr Band în 2000 şi din nou cu Raspberries în 2004, când s-au reunit pentru scurt timp.

Îi supravieţuiesc soţia sa şi cei doi copii ai lor, Clayton şi Kathryn.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost hărţuiţi de recuperatorii de creanţe? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰