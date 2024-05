Video Fanii Star Wars au sărbătorit seria SF în toată lumea. Biden, amuzat când a fost numit "Joe-bi-Wan Kenobi"

Fanii filmelor "Războiul Stelelor" au sărbătorit ziua Star Wars, fenomenul science-fiction care ţine cu sufletul la gură generaţie după generaţie de aproape 50 de ani. Sărbătorită pe 4 mai, printr-un joc de cuvinte în limba engleză, şi pornită de la celebra expresie, May the Force be with You, i-a dat ocazia inclusiv lui Joe Biden să se relaxeze.