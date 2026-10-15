Finlanda caută voluntari pentru îngrijirea câinilor husky. Oferă cazare şi salariu

O familie din Laponia caută persoane dornice să ajute la îngrijirea a aproximativ 80 de câini din rasa Siberian Husky. Oportunitatea le oferă participanților șansa de a trăi în mijlocul naturii arctice, departe de agitația orașelor, și de a descoperi frumusețea uneia dintre cele mai spectaculoase regiuni nordice ale Europei.

Familia deține o canisă cu aproximativ 80 de câini Husky, de vârste diferite, și locuiește într-o gospodărie situată în sălbăticia arctică, la aproximativ 50 de kilometri nord de Cercul Polar.

O familie din Laponia deţine o canisă cu 80 de câini Husky

Potrivit anunțului publicat pe platforma Workaway, gazdele caută în principal persoane care să contribuie la îngrijirea câinilor pe tot parcursul anului. În sezonul de iarnă, sunt căutate și persoane care pot ajuta la activitățile de curățenie și la restaurant.

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Familia susține că are rădăcini în regiune încă din anul 1733 și că desfășoară una dintre cele mai vechi activități turistice din Laponia.

Anunțul este marcat pe platforma Workaway drept o oportunitate remunerată, ceea ce înseamnă că gazda oferă plată pentru activitate. Totuși, suma salariului, programul de lucru și condițiile exacte de cazare nu sunt precizate în informațiile disponibile.

Cei interesați ar trebui să contacteze direct familia pentru a afla:

care este salariul și cum se face plata;

dacă mâncarea și cazarea sunt incluse;

câte ore se lucrează zilnic și câte zile sunt libere;

ce responsabilități presupune îngrijirea câinilor;

ce condiții trebuie îndeplinite pentru a participa.

Cine poate aplica

Experiența se adresează persoanelor interesate de animale, natură și viața într-o regiune nordică. Este important ca voluntarii sau lucrătorii să fie pregătiți pentru condițiile climatice din Laponia și pentru activitățile zilnice de îngrijire a câinilor.

Gazdele solicită un sejur de cel puțin o lună, iar disponibilitatea trebuie verificată în calendarul publicat pe platformă.

Persoanele care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene trebuie să verifice în prealabil cerințele de viză și de autorizare pentru muncă în Finlanda. Cetățenii români pot beneficia de regulile aplicabile cetățenilor UE, însă trebuie să respecte formalitățile relevante pentru ședere și angajare.

Locația este în Laponia, Finlanda, într-o zonă izolată, la nord de Cercul Polar. Participanții pot avea ocazia să descopere peisajele arctice și stilul de viață specific acestei regiuni.

Anunțul este publicat pe platforma Workaway.