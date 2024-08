O mamă şi fetiţa ei de 11 ani, înjunghiate în centrul Londrei. Victimele sunt în stare stabilă, atacatorul a fost arestat

UPDATE: Minora a avut nevoie de îngrijiri la spital, dar rănile ei nu au pus viața în pericol, în timp ce rănile femeii au fost "mai minore". Forțele de ordine au declarat că nu există nicio sugestie că incidentul ar fi fost legat de terorism "în acest stadiu".

Victimele au fost tratate la fața locului înainte de a fi transportate la spital, în urma atacului din această dimineață. Starea lor nu este încă cunoscută. Poliția spune că un bărbat a fost arestat și se află în arest. Poliția Metropolitană a adăugat: "Nu credem că există alţi suspecți neidentificați".

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a declarat că au fost chemați la ora 11.36 pentru a raporta o înjunghiere la Leicester Square. "Am trimis resurse la fața locului, inclusiv un echipaj de ambulanță, un paramedic avansat și un ofițer", au declarat aceștia. "Am tratat un copil și un adult la fața locului și i-am dus la un spital".

Cel puțin șase ofițeri de poliție rămân la fața locului în centrul Londrei, o destinație populară pentru turiști. Piața și zona înconjurătoare au aproximativ 2,5 milioane de vizitatori în fiecare săptămână și găzduiesc magazine, teatre, cinematografe și restaurante.

Un tânăr l-a oprit pe atacator

Potrivt BBC, Abdullah, un tânăr de 29 de ani, care lucrează la un magazin în Leicester Square, a declarat că a intervenit pentru a-l opri pe atacator, care avea sânge pe față și pe piept: "Am auzit un țipăt și am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. În momentul în care l-am văzut, am sărit pe el și l-am apucat de mână... și l-am pus jos pe podea și am îndepărtat cuțitul de el". El a spus că alți doi bărbați au venit să-l ajute și l-au ținut pe bărbat jos timp de câteva minute. "Este oribil să fiu sincer, nu am mai văzut așa ceva până acum", a spus el. "Să faci asta unui copil, este oribil".

Frecvenţa atacurilor cu armă albă a crescut în ultimii ani la Londra, acestea fiind comise în special de tineri. Incidentul vine după ce la sfârşitul lunii trecute, un tânăr a pătruns într-o sală de sport din Southport şi a ucis prin înjunghiere trei fetiţe, un incident ce a generat proteste violente la adresa migranţilor. Dintre cele peste 400 de persoane arestate unele au fost deja condamnate la închisoare în urma acestor violenţe, care au încetat, dar guvernul condus de laburistul Keir Starmer rămâne în alertă.

