Mărturia eroului care l-a pus la pământ pe Ioan, românul care a înjunghiat o fetiță de 11 ani pe o stradă din Londra: "E de datoria mea să o salvez”

Abdullah, un tânăr de doar 29 de ani, care lucrează ca agent de pază la un magazin din Leicester Square, a declarat că a intervenit pentru a-l opri pe atacator și, cu ajutorul colegilor, i-a acordat primul ajutor copilei care a fost înjunghiată de atacatorul român.

Abdullah a declarat pentru BBC că a auzit „un țipăt”, așa că „s-a năpustit asupra atacatorului... și i-a luat cuțitul”.

„Am auzit un țipăt și pur și simplu am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. În momentul în care am văzut-o, am sărit pe tipul acela și l-am prins de mână...l-am pus la pământ și am dat cuțitul departe de el”, a povestit tânărul erou.

Articolul continuă după reclamă

El a spus că alți doi bărbați au venit să-l ajute și l-au ținut pe bărbat timp de „patru până la cinci” minute. El a spus că a acționat după instinct, fără să mai aibă timp de gândire: „nu aveam timp, pur și simplu nu m-am gândit”.

„Este oribil să fiu sincer; nu am mai văzut așa ceva până acum. Să faci asta unui copil, este oribil”, spune Abdullah.

El a adăugat că el și colegii săi i-au acordat primul ajutor copilului înainte ca poliția să ajungă.

„Tocmai am văzut un copil înjunghiat și am încercat să o salvez. Este de datoria mea să o salvez”,a continuat el.

Potrivit BBC, Ioan Pintaru, în vârstă de 32 de ani şi fără domiciliu stabil, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi deţinerea unei arme albe. Fata a fost dusă la spital cu răni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol, a declarat Poliţia Metropolitană.

Ioan Pintaru a fost plasat în arest preventiv şi urmează să fie audiat la Curtea Magistraţilor din Westminster. Anchetatorii lucrează în prezent pentru a stabili motivaţia suspectului şi a îndemnat pe oricine a fost martor la ceea ce s-a întâmplat sau are orice informaţii să contacteze poliţia. Poliţia a declarat însă luni că nu există nicio sugestie că incidentul ar fi avut legătură cu terorismul, iar victimele şi atacatorul nu păreau să se cunoască între ele.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu propunerea ca elevii să-şi vadă lucrările de la examenele naţionale Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰