Fostul guvernator al Băncii Centrale a Ungariei (MNB), Gyorgy Matolcsy - cândva un aliat apropiat al lui Viktor Orban - a fost reţinut miercuri în legătură cu unul dintre cele mai importante cazuri de corupţie din ţară, potrivit presei locale, care-l citează pe avocatul acestuia, au consemnat Reuters şi AFP.

Fostul guvernator al Băncii Centrale a Ungariei, reținut într-un dosar de corupție de 550 de milioane de euro - Profimedia

Gyorgy Matolcsy, în vârstă de 71 de ani, care a condus MNB între 2013 şi 2025, se află în centrul unui scandal major legat de mandatul său, care ar fi dus la pierderea a aproximativ jumătate de miliard de euro din fonduri publice, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Peter Magyar - care a pus capăt, în aprilie, celor 16 ani de putere ai lui Viktor Orban, în urma unei campanii electorale axate în mare parte pe lupta împotriva corupţiei - a criticat în repetate rânduri parchetul pentru ritmul lent al anchetei, deschise anul trecut.

"Clientul meu este suspectat de infracţiunea de fraudă economică soldată cu o pierdere financiară semnificativă, precum şi de infracţiunea de folosire a unui document privat falsificat", a declarat pentru portalul de ştiri Telex avocatul lui Gyorgy Matolcsy, Pal Batki.

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Mai devreme miercuri parchetul a anunţat, printr-un comunicat, că desfăşoară "operaţiuni coordonate în cadrul unei anchete privind deturnare de fonduri soldată cu o pierdere financiară deosebit de însemnată". Instituţia a precizat că nu vor fi oferite detalii suplimentare până la finalizarea "măsurilor iniţiale de anchetă".

Potrivit Telex, au mai fost reţinute şi alte persoane, printre care un avocat şi proprietarul unei firme de construcţii care ar fi renovat o vilă de lux pe insula grecească Mykonos, proprietate asociată cu Ádám Matolcsy, fiul fostului guvernator.

Figura centrală a politicii economice a lui Viktor Orban, Gyorgy Matolcsy a fost mult timp considerat unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai liderului naţionalist; la un moment dat, Orban l-a numit chiar "mâna sa dreaptă". Cu toate acestea, relaţia lor s-a deteriorat, se pare, în ultimii ani, pe măsură ce suspiciunile de corupţie care îl vizează pe Gyorgy Matolcsy s-au înmulţit.

Cazul vizează mai multe fundaţii înfiinţate de banca centrală a Ungariei în timpul mandatului său, precum şi gestionarea activelor acestora. Anul trecut, Curtea de conturi a Ungariei a stabilit că o parte din aceste active au dispărut în urma unei serii de investiţii şi tranzacţii imobiliare.

Publicaţia de investigaţii Direkt36 şi alte organizaţii media din Ungaria au relatat că firme şi oameni de afaceri care au legături cu Ádám Matolcsy ar fi beneficiat de pe urma unora dintre aceste tranzacţii.

Conform estimărilor publicate de presa locală, s-ar fi pierdut aproape 200 de miliarde de forinţi, aproximativ 550 de milioane de euro.