Descoperire uriaşă în timpul unor săpături pe un şantier din Ungaria. Este vorba de un tezaur, vechi de 2.200 de ani, care cuprindea 2 kilograme de monede celtice din argint.

Arheologii din Ungaria au descoperit un tezaur format din peste 200 de monede celtice din argint, vechi de peste 2.000 de ani. Este una dintre cele mai mari comori de acest fel descoperite în această țară în ultimele decenii.

Cercetătorii au scos la lumină monedele în timpul săpăturilor efectuate între 2023 și 2025, înaintea construirii unei stații electrice în vestul Ungariei, potrivit unui comunicat al companiei energetice E.ON. Tezaurul datează de la sfârșitul secolului al II-lea î.Hr. sau începutul secolului I î.Hr, scrie Live Science.

2 kilograme de monede

Monedele cântăresc aproximativ două kilograme. La prețurile actuale ale pieței, valoarea argintului din care sunt fabricate depășește 2.000 de dolari, însă raritatea și importanța lor istorică fac ca tezaurul să fie practic neprețuit, potrivit comunicatului.

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Terenul pe care a fost făcută descoperirea făcea odinioară parte dintr-o fermă. În ultimele decenii, mai multe monede izolate au fost scoase la suprafață în timpul lucrărilor agricole.

În timpul celor mai recente săpături, arheologii au descoperit inițial câteva monede, apoi au cercetat zona cu ajutorul detectoarelor de metale, ceea ce a dus la identificarea întregului tezaur. Comoara fusese depozitată într-un vas ceramic de mici dimensiuni, la aproximativ 40 de centimetri sub pământ.

„Este o raritate în Europa”, a declarat Eszter Kreiter, arheolog în cadrul Institutului Național de Arheologie din Ungaria, în timpul unei conferințe de presă, potrivit presei locale. Aceasta a precizat că ultima descoperire similară din Ungaria a avut loc la sfârșitul anilor 1960.

Monede celtice realizate după modelul celor grecești

Monedele din argint care alcătuiesc tezaurul au fost realizate după modelul tetradrahmelor grecești, un tip timpuriu de monedă de argint de mari dimensiuni, introdus la sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr.

Monedele celtice recent descoperite fac parte dintr-o categorie cunoscută sub denumirea de „Velem”, numită astfel după Velem-Szent Vid, o așezare celtică fortificată, situată pe un deal. Monede similare au fost descoperite în acel sit arheologic, aflat la aproximativ 15 kilometri spre vest.

Pe una dintre fețele fiecărei monede apare un cap stilizat, care îl reprezintă, cel mai probabil, pe zeul grec Apollo. Pe cealaltă parte este înfățișat un călăreț cu coif și calul său.

Săpăturile arheologice au scos la iveală dovezi care atestă locuirea zonei de-a lungul a peste 7.000 de ani, au precizat reprezentanții companiei în comunicat.

Printre artefactele descoperite se numără o daltă din piatră șlefuită, veche de aproape 7.000 de ani, utilizată pentru prelucrarea lemnului, precum și o mărgea din sticlă cu un motiv decorativ asemănător unui ochi de păun. Aceasta pare să fi făcut parte dintr-o bijuterie din secolul al VI-lea sau al VII-lea î.Hr.

Ruinele unei vile romane, descoperite în aceeași zonă

În secolele următoare, pe același teren a fost construită o vilă din epoca romană, fără ca tezaurul de argint îngropat să fie afectat, a explicat Eszter Kreiter în timpul conferinței de presă.

Vila a fost demolată cu mult timp în urmă, însă săpăturile le-au permis arheologilor să reconstituie planul construcției, inclusiv sistemul de încălzire prin pardoseală. Cercetătorii au descoperit și o cărămidă din epoca romană pe care s-a păstrat amprenta labei unui câine.

Artefactele descoperite în situl arheologic din regiunea Szombathely, situată în vestul Ungariei, vor face parte dintr-o expoziție muzeală.

Cine erau celții și de ce îngropau monedele din argint

Potrivit Muzeului Național din Țara Galilor, celții reprezentau un ansamblu de populații înrudite din Epoca Fierului, descendente ale vorbitorilor limbii proto-indo-europene.

Originare din Europa Centrală, populațiile celtice au ocupat o mare parte din Europa Centrală și de Vest, aproximativ între secolele al X-lea și I î.Hr. Galii de origine celtică au fost învinși în cele din urmă de romanii conduși de Iulius Cezar, în anul 52 î.Hr., la Alesia, pe teritoriul actual al Franței.

Și vechii britoni erau de origine celtică, deși majoritatea populațiilor de origine celtică nu s-ar fi identificat cu această denumire. Mai multe grupuri etnice moderne, printre care irlandezii și bretonii de pe coasta Franței, își revendică originea celtică. Regiunile cu puternice rădăcini celtice sunt uneori denumite „periferia celtică” a Europei de Vest.

Într-un articol publicat în Journal of Roman Studies, expertul britanic în monede Christopher Howgego, curator onorific și profesor emerit de numismatică greacă și romană la Universitatea Oxford, a explicat că triburile celtice din Bazinul Carpatic, pe teritoriile actuale ale Ungariei și României, au început să bată propriile monede din argint după ce mercenarii celți au intrat în contact cu astfel de monede în perioada în care au luptat în armatele elenistice din Grecia și Macedonia.