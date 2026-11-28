Magia sărbătorilor se răspândeşte şi în restul Europei. Luminiţe, decoruri desprinse din poveşti sau tarabe cu cârnaţi, vin fiert şi turtă dulce. Sunt doar câteva dintre atracţiile care îi aşteaptă pe turişti în marile oraşe, acolo unde târgurile de Crăciun şi-au deschis deja porţile. Din Germania şi până în Ungaria, atmosfera este una de poveste.

"Oricine vine, este binevenit!", spune o persoană.

De la balconul Bisericii din Piaţa Mare, Îngerul Crăciunului la germani a vestit venirea sărbătorilor printr-un recital emoţionant, şi totodată deschiderea oficială a celebrului Târg din Nürnberg. Tânăra care intră în rolul Îngerului trebuie să fie locuitoare a oraşului şi este aleasă pentru doi ani prin votul publicului.

În târg totul are o poveste, inclusiv turta dulce. Formele sunt variate şi îi ispitesc deopotrivă pe copii şi pe adulţi din toată lumea.

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"Atmosfera este atât de primitoare şi călduroasă, cu toate luminile, căsuţele şi mâncarea delicioasă. Este minunat", spune un vizitator.

Magia sărbătorilor a ajuns şi în Franţa

Turiştii sunt atraşi de fiecare colţ al târgului din Strasbourg, de la căsuţele desprinse parcă din poveşti, la aromele îmbietoare ale preparatelor locale şi până la milioanele de luminiţe care îmbracă oraşul.

Mai aproape de noi, în Budapesta, până şi tramvaiele au intrat în spiritul Crăciunului. Garniturile sunt decorate cu peste 140.000 de beculeţe.

Iar la Stockholm, turta dulce a căpătat forme cu totul neaşteptate. Roboţii şi dronele au luat locul figurinelor clasice.