Fructul neobişnuit pe care a mizat un agricultor ca să dea lovitura. Ce i-a încurcat planurile

Un britanic , Andrew Tickle, a înființat prima plantație comercială de aronia din Anglia, în speranța că va transforma un fruct puțin cunoscut într-o afacere profitabilă. A plantat 4.000 de arbuști și a investit în utilaje pentru recoltare și în producția de suc, însă cea mai mare provocare s-a dovedit a fi găsirea clienților, scrie Fruit and Wine .

A crezut că dă lovitura şi construieşte o afacere profitabilă cu un fruct neobişnuit. Ce l-a împiedicat - Sursa: www.fruitandvine.co.uk

Ideea i-a venit în jurul anului 2010, când căuta o cultură de nișă pentru un teren folosit până atunci la pășunatul cailor. A descoperit aronia, un fruct originar din America de Nord, cultivat și în mai multe țări europene, inclusiv în Polonia, unde există deja o industrie dezvoltată.

Agricultorul a descoperit aronia, un fruct originar din America de Nord

Pentru plantația sa, Tickle a cumpărat din Polonia 4.000 de arbuști din soiul Nero. A învățat din mers cum să îi îngrijească, să îi taie și să recolteze fructele. La început, culegerea manuală era atât de lentă încât ajunsese să recolteze de la un singur arbust într-o oră. A decis, astfel, să cumpere o mașină specială, iar acum trece de două ori prin plantație, deoarece fructele nu se coc toate în același timp.

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Aronia este congelată şi folosită pentru sucuri

După recoltare, aronia este congelată și folosită pentru producerea sucului. Fermierul pregătește loturi mici, de aproximativ 800 de sticle în trei zile.

Deși a pregătit produsul pentru comercializare și a încercat să intre în magazine, în magazinele specializate și în supermarketuri, comenzile nu au fost pe măsura așteptărilor. Potrivit lui Tickle, principalul obstacol este faptul că mulți consumatori nu cunosc fructul și nu știu cum să îl folosească.

Găsirea clienţilor, cea mai mare provocare

A participat la concursuri, a apărut în presă și la televiziune și a ajuns inclusiv în atenția unor cumpărători din marile lanțuri de magazine. Aceste demersuri nu s-au transformat însă în vânzări constante.

Britanicul consideră că, înainte de a-și promova propriul brand, trebuie să facă fructul cunoscut și să îi convingă pe oameni să îl cumpere. În opinia sa, aproximativ 1.000 de clienți fideli, care ar cumpăra câte șase litri de suc anual, ar putea reprezenta o bază pentru dezvoltarea afacerii.

Deocamdată, Tickle nu intenționează să extindă plantația. Spune că ar putea îmbunătăți producția prin investiții în irigații și prin ajustarea tehnicilor de tăiere, dar consideră că viitorul afacerii depinde în mare măsură de creșterea cererii.