Dezastru în Spania, după viiturile provocate de furtuna Adam. Mai multe regiuni din estul ţării sunt sub ape - în mai puţin de 48 de ore s-au înregistrat precipitații echivalente cu cele dintr-un an întreg. Trei oameni şi-au pierdut viaţa, alţii sunt captivi în propiile case şi îndemnaţi să se refugieze la etajele superioare. Printre ei, şi mulţi români stabiliţi acolo. Ministerul Român de Externe avertizează că vremea rea se extinde şi în Insulele Baleare şi a transmis o atenţionare de călătorie.

Regiuni extinse de pe coasta estică a Spaniei sunt acoperite de cantități uriașe de apă, aduse de furtuna Adam: peste 700 de litri pe metru pătrat. Pe străzile din localitatea Oliva din provincia Valencia, viituriile au trecut de înălțimea unui autoturism și au inundat complet casele oamenilor. Printre cei afectați se numără și un român stabilit în zonă, care nu știe dacă mai poate recupera ceva din locuința sa aflată la malul mării.

"Am avut noroc că am plecat din casa mea care este undeva la 2 kilometri de plajă. Când am plecat ieri apa era undeva la 40 de centimetri, în casă", spune un român stabilit în Valencia.

"Nu se poate ieşi la stradă. Apa e undeva la aproape un metru. Şi plouă în continuare", povesteşte alt român.

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În provinciile Valencia şi Alicante, autorităţile au închis şcolile

Peste două mii de oameni au fost evacuaţi de urgenţă, iar mai multe case şi apartamente au fost declarate nelocuibile. 15 elicoptere încearcă să salveze oamenii sinistraţi.

"O cantitate uriaşă de apă. Sunt de 8 ani aici şi nu am mai văzut aşa ceva. În 10 minute un metru de apă", spun localnicii.

Oficialii Ministerul de Interne spaniol și cel al Apărării anunţă măsuri excepţionale pentru următoarele ore. Este impusă carantina pentru 145 de localităţi din ambele provincii aflate sub ape. Oamenii sunt sfătuiţi să nu iasă din case, să urce la etajele superioare dacă acest lucru este posibil, să nu folosească lifturile şi să nu intre în subsoluri, parcări subterane sau garaje.

"Este o alertă de carantină. Oamenii nu pot circula. Nu este cazul să se deplaseze. Trebuie să urmeze în fiecare moment recomandările care sunt date de la Centrul de Coordonare a Situaţiilor de Urgenţă", spune Juan Carlos Valderrama, responsabil pentru Situații de urgență.

În Almeria, o femeie luată de ape a fost salvată în ultimul moment.

"Am băgat-o într-o camionetă acolo, pentru că nu am putut s-o aducem aici. Am plecat, aveam apă până la piept, până la burtă. Am plecat, am sărit în apă și am alergat acolo să o scot. Biata femeie era atât de speriată!", spun martorii.

Agenția de Meteorologie spaniolă a emis o avertizare de cod roșu de precipitații intense şi pentru Insulele Baleare, în special Mallorca, Ibiza și Formentera. Ministerul Afacerilor Externe sfătuieşte românii să evite deplasările în zonele afectate de furtuni.