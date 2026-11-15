Furtuna Charles face dezastru în Europa. Ploi torenţiale, alunecări de teren şi case evacuate

Furtuna Charles a provocat mai multe alunecări de teren. Numeroase maşini au fost strivite de bolovani, iar localnicii disperaţi au fost nevoiţi să-şi părăsească casele, de teamă că pământul le va fugi de sub picioare.

Regiunea italiană Liguria a fost epicentrul dezastrului. Mai multe maşini au fost zdrobite de o alunecare de teren. În zonă a plouat neîncetat timp de 3 zile şi 3 nopţi.

"A plouat toată ziua, apoi, dintr-odată, un vuiet, un adevărat vuiet. Părea că s-a dezlănțuit iadul", a declarat un localnic.

Oamenii au fost sfătuţi să-şi abandoneze casele lor, deoarece exista riscul ca pământul să se surpe.

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"Văd că totul este încă izolat. Nu pot intra în casa mea", a spus o persoană.

Din fericire, nu au fost victime. Mai mulţi poliţişti de la un penitenciar au salvat un cuplu de vârstnici dintr-o maşină înghiţită de ape.

"Am ieșit din clădire și am văzut că Via Fontevivo era inundată, iar acolo, lângă piață, am zărit o mașină în dificultate, parcată sub copac. Mulţumită unui civil, pe care nu îl cunoaștem, am reușit să salvăm persoanele aflate în mașină și le-am adus în interiorul clădirii", a spus Enrico Manzo, poliţist.

Situaţia este dramatică şi în Toscana, unde au fost raportate nu mai puţin de 200 de alunecări de teren.

Alunecările afectează şi Franţa. Pe Coasta de Azur, un bolovan de 30 de tone s-a desprins de pe un munte şi a avariat 4 case.

Furtuna Charles a transformat străzile de pe insula Corsica în adevărate râuri.

Insula se află sub cod galben de vreme rea. Alături de ea, alte 10 departamente franceze sunt şi ele afectate de furtuna Charles.