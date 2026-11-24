Vremea se răceşte accentuat în România în următoarele zile, iar minivacanţa de 1 Decembrie vine cu ninsori, viscol, polei şi temperaturi care vor coborî până la -14 grade Celsius. Meteorologii anunţă posibile depuneri de zăpadă inclusiv în Bucureşti, începând de sâmbătă, 28 noiembrie. De Sfântul Andrei şi Ziua Naţională, vremea va fi deosebit de rece.

În noaptea de marţi spre miercuri, temperaturile vor coborî până la -9 grade Celsius. Va ninge la munte, în Maramureş şi izolat în estul Transilvaniei şi nordul Moldovei. În Carpaţii Meridionali şi Orientali, vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.

Miercuri, 25 noiembrie, vremea se va menţine rece în majoritatea regiunilor, cu maxime cuprinse între -1 şi 10 grade Celsius. Spre seară, precipitaţiile vor cuprinde treptat jumătatea vestică a ţării, iar izolat se va forma polei.

Ninsorile se extind în mai multe regiuni ale ţării

Joi, 26 noiembrie, precipitaţiile vor cuprinde cea mai mare parte a ţării. În Moldova, estul Transilvaniei şi zonele subcarpatice ale Olteniei şi Munteniei sunt aşteptate lapoviţă şi ninsori. La munte, în vestul Carpaţilor Meridionali, stratul de zăpadă nou depus va putea ajunge la 15 centimetri.

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Vineri, precipitaţiile se vor intensifica din a doua parte a zilei. Va ninge în nordul şi centrul Moldovei, în estul şi sud-estul Transilvaniei, dar şi la munte.

De sâmbătă, 28 noiembrie, ploile se vor transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare, inclusiv în Muntenia, Oltenia şi partea continentală a Dobrogei, unde e posibil să se depună şi un strat de zăpadă. Temperaturile minime vor coborî până la -9 grade Celsius.

Vreme deosebit de rece de Sfântul Andrei şi de 1 Decembrie

Începând de duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 şi 3 grade, iar cele minime vor coborî până la -12 grade Celsius.

De Sfântul Andrei şi 1 Decembrie, temperaturile maxime nu vor depăşi, în general, 3 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -14 şi -4 grade.

În perioada 2-5 decembrie, temperaturile vor creşte treptat, însă vremea se va menţine rece. În sudul şi sud-vestul ţării va creşte din nou probabilitatea de precipitaţii.

Când va ninge în Bucureşti

În Capitală, vremea va fi rece în următoarele zile, cu temperaturi maxime de 5-8 grade Celsius. Joi şi vineri sunt aşteptate ploi, iar sâmbătă, 28 noiembrie, din a doua parte a zilei, va predomina ninsoarea şi e posibil să se depună strat de zăpadă.

Tot sâmbătă, vântul se va intensifica şi va sufla cu rafale de până la 60 km/h, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 3 grade.

De duminică, temperaturile vor rămâne în jurul pragului de îngheţ chiar şi pe timpul zilei. În noaptea de 1 spre 2 decembrie, minimele vor coborî până la -10 grade Celsius, iar în zona periferică a Capitalei este posibil să fie ger.