Vezi și

Vântul puternic a făcut prăpăd în Marea Britanie. În Scoţia, rafalele au ajuns pană la 172 kilometri pe oră, iar zeci de copaci au fost smulşi din rădăcini. Nici accidentele nu au lipsit. Un bărbat de 84 de ani şi-a pierdut viaţa după ce maşina în care s-a lovit de unul dintre copacii căzuţi.

Sute de mii de britanici au rămas ieri în întuneric

"Am putut să văd maşina, în faţa mea, cum mergea pe aici şi, dintr-odată, a virat şi s-a oprit brusc. În acel moment, nu am ştiut ce s-a întâmplat. Am văzut copaci pe drum, dar nu am realizat că s-a lovit de unul", spune un şofer. Sute de mii de britanici au rămas ieri în întuneric, Irlanda având în continuare aproximativ 95.000 de gospodării fără electricitate. Şi transportul continuă să aibă de suferit. Toate trenurile din Scoţia vor fi suspendate în această seară începând cu ora 19 pentru siguranţa pasagerilor. Marea Britanie se pregăteşte însă pentru a zecea furtună ce va aduce alte ploi torenţiale şi vânt ce va atinge 105 kilometri pe oră.

California se confruntă şi ea cu inundaţii de proporţii. Maşinile au fost pur şi simplu luate de sus, iar meteorologii au emis avertizări de inundaţii pentru mai multe zone. Ploile vin în contextul în care aproape o sută de americani şi-au pierdut viaţa în ultima săptămână în urma furtunilor de zăpadă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰