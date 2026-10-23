Gigantul tehnologic Google, acuzat că a tăiat 250.000 de copaci în Finlanda pentru a ridica un centru de date

Aproximativ 250.000 de copaci au fost tăiați în Finlanda pentru a face loc unui centru de date Google. Compania a defrișat 330 de hectare de pădure în apropierea orașului Muhos, din nordul țării, fără să realizeze evaluările de mediu necesare. Autoritățile au dispus oprirea temporară a lucrărilor, iar cazul a provocat un val de indignare și a reaprins dezbaterea privind impactul investițiilor în inteligența artificială asupra mediului.

Şantierul unde se va construi un centru de date în apropierea oraşului Muhos. 29 septembrie 2026 - Shutterstock

În urmă cu doar câteva luni, terenul din apropierea orașului Muhos, situat într-o zonă rurală din nordul Finlandei, era acoperit de aproximativ 250.000 de copaci. Acum, întreaga suprafață de 330 de hectare a fost defrișată pentru construirea unui centru de date Google.

Compania a îndepărtat inclusiv stratul superior al solului, iar localnicii susțin că apa maronie care se scurge de pe teren ajunge într-un pârâu care alimentează un râu din apropiere, relatează The Guardian.

Google, obligată să oprească lucrările la două centre de date

La începutul lunii octombrie, Autoritatea finlandeză pentru autorizare și supraveghere (LVV) a dispus suspendarea temporară a lucrărilor de la Muhos, dar și de la un al doilea amplasament Google, aflat în satul Otanmäki, la aproximativ 100 de kilometri spre sud-est.

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Decizia a fost luată după ce compania a defrișat terenurile fără să efectueze în prealabil evaluările necesare ale impactului asupra mediului.

Săptămâna trecută, directorul Google pentru Finlanda și-a cerut scuze pentru defrișări. El a susținut însă că firma a acționat "pe baza celei mai bune înțelegeri pe care o aveam la acel moment asupra legislației".

Incidentul a provocat indignare în Finlanda și a declanșat o dezbatere națională despre efectele extinderii centrelor de date, într-o perioadă în care marile companii de tehnologie investesc masiv în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

În prezent, în Finlanda există 145 de noi centre de date aflate în diferite etape de planificare. Țara a devenit una dintre principalele destinații pentru astfel de investiții, datorită stabilității sale geopolitice și geologice, terenurilor disponibile și climei reci, care permite reducerea costurilor cu energia.

Google investește 13 miliarde de euro în Finlanda

Proiectele de la Muhos și Otanmäki fac parte dintr-un plan de investiții Google în valoare de 13 miliarde de euro, destinat dezvoltării infrastructurii pentru inteligență artificială. Este cea mai mare investiție de acest tip realizată vreodată în Finlanda.

Planurile companiei au atras inclusiv criticile președintelui american Donald Trump, care ar prefera ca noile centre de date să fie construite în Statele Unite. Acesta i-a cerut public gigantului tehnologic să își reconsidere decizia.

Guvernul finlandez, care a introdus reduceri drastice ale cheltuielilor publice, a susținut investiția Google.

Luna trecută, la anunțarea proiectelor, premierul Petteri Orpo a declarat că atragerea investițiilor reprezintă o "prioritate de prim rang" pentru Finlanda și că "valoarea economiei datelor depășește cu mult investițiile directe".

Șeful guvernului a susținut că parteneriatul cu Google va "aduce beneficii de durată ambelor părți".

Investițiile în inteligența artificială provoacă îngrijorări în Finlanda

Defrișările realizate de Google au ridicat însă semne de întrebare cu privire la costurile de mediu ale acestor investiții.

Finlandezii sunt îngrijorați atât de efectele asupra comunităților din apropierea centrelor de date, cât și de posibila creștere a prețurilor la energie pentru gospodării. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă distrugerea pădurilor și afectarea mediului natural, considerat o parte importantă a identității naționale.

Controversa ar putea avea și consecințe politice. Extinderea centrelor de date și impactul acesteia asupra mediului riscă să devină unele dintre principalele teme ale campaniei electorale pentru alegerile din aprilie 2027.