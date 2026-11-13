Rusia cere ieșirea Finlandei din NATO și interzicerea bazelor în țările baltice. Ce vor rușii cu R. Moldova

Rusia vrea să obțină la masa negocierilor ceea ce nu a reușit prin război. Potrivit unui plan neoficial dezvăluit de Bild, Moscova cere ieșirea Finlandei din NATO, interzicerea bazelor NATO în statele baltice și "federalizarea" R. Moldova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat informația, subliniind că la negocierile de la Abu Dhabi nu s-a discutat despre asta.

Pentru a pune capăt războiului în Ucraina Rusia cere ca Finlanda să părăsească NATO şi ca Alianţa Nord-Atlantică să-şi închidă bazele din Estonia, Letonia şi Lituania, relatează Bild.

Noile pretenţii ale lui Putin

Potrivit publicaţiei germane, Moscova ar fi înaintat o propunere de reformare a arhitecturii de securitate în Europa în cadrul discuţiilor informale purtate cu reprezentanţi europeni în timpul negocierilor trilaterale de săptămâna aceasta de la Abu Dhabi cu Ucraina şi SUA.

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Bild a menţionat că, în paralel cu delegaţiile oficiale, s-au stabilit contacte în diferite formate, unele prin intermediul mediatorilor civili, iar altele prin intermediul mediatorilor militari.

În cadrul unei propuneri care ar fi fost înaintată la întâlnirile de marţi şi miercuri, Rusia ar fi solicitat păstrarea teritoriilor pe care le-a ocupat deja în Ucraina, pe lângă partea din Donbas pe care nu a reuşit să o cucerească pe cale militară, precum şi demilitarizarea porturilor ucrainene din Odesa şi Nikolaiv.

89,8% din teritoriul total al Donbasului se află sub controlul Rusiei, potrivit unui calcul bazat pe estimările Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din 11 noiembrie.

Totodată, ruşii cer ca Ucraina să nu adere la NATO, dar ar putea adera totuşi la Uniunea Europeană. În plus, Alianţa Nord-Atlantică ar trebui să-şi închidă bazele militare din ţările baltice.

Moscova cere ca Finlanda să se retragă din NATO la care a aderat în 2023 şi să revină la statutul său neutru dinaintea conflictului.

De asemenea, planul prevede o restructurare a Republicii Moldova, care ar deveni republică federală din care ar face parte oficial Transnistria şi Găgăuzia.Totuşi, în cazul aderării la UE, acestea din urmă ar putea organiza referendumuri privind propria independenţă.

La schimb, Rusia ar renunţa la staţionarea armelor nucleare şi a rachetelor cu rază medie de acţiune în Belarus şi ar urma să-și retragă trupele din Transnistria.

Kremlinul a dezminţit

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacţionat spunând că Moscova nu a cerut retragerea Finlandei din NATO şi că acest subiect "nu a fost discutat" la Abu Dhabi.

Reacţia Finlandei

Ministrul finlandez al apărări, Antti Häkkänen, a calificat vineri drept "scandaloase" presupusele cerinţe ale Moscovei şi a subliniat că Rusia urmăreşte de fapt ca ţările NATO să-şi impună singure restricţii care să servească intereselor Kremlinului.

"Acest gen de lucruri nu sunt negociabile, iar Rusia ştie asta. Este absolut revoltător chiar şi numai să sugerezi aşa ceva", a declarat Häkänen azi în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit lui Häkkänen, arhitectura de securitate europeană, în măsura în care se referă la apărarea ţărilor independente şi a statelor membre ale NATO, nu este "deloc un subiect negociabil".

În opinia sa, în ultima vreme Rusia a devenit tot mai insistentă în a pune la încercare Europa şi Statele Unite, pentru a vedea în ce măsură aceste ţări ar fi dispuse să cedeze în faţa pretenţiilor sale.

"Cu cât Occidentul va fi mai conciliant faţă de ambiţiile militare ale Rusiei, cu atât Rusia îl va testa mai mult. Moscova va merge atât de departe cu aceste testări pe cât îi va permite indulgenţa occidentală", a subliniat el.

Potrivit lui Häkkänen, strategia Rusiei constă în maximizarea cerinţelor sale înainte de orice negocieri cu Europa pentru ca apoi să facă presupuse concesii şi să îşi atingă mai uşor obiectivele iniţiale.