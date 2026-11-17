Președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a îndemnat pe liderii europeni să discute direct cu Vladimir Putin. El susține că este iresponsabil ca Europa să depindă de Statele Unite în negocieri și a avertizat că Washingtonul pare să încline spre o împărțire a Europei în sfere de influență, după modelul Conferinței de la Ialta. Deși susține că Rusia nu a câștigat războiul din Ucraina și nici nu îl va câștiga, subliniază că un acord de pace nu se poate realiza fără aprobarea lui Putin.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat de liderul finlandez pentru Financial Times. El a avertizat că Europa a delegat în mod "iresponsabil" negocierile americanilor, care ar putea înclina spre împărțirea Europei în sfere de influență.

"Am delegat altora implicarea Europei în relația cu Rusia pentru prea mult timp și cred că acest lucru este iresponsabil. Acum că avem un cadru de discuții, cred că liderii europeni ar trebui să discute direct cu Putin, transmițând același mesaj și puncte de vedere comune", a spus el

Liderul finlandez mai spune că Europa se află la o răscruce. Are de ales între acceptarea unui nou acord precum cel de la Ialta din 1945, care a pus Europa Centrală și de Est în sfera de influență sovietică, și o nouă formă a Acordurilor de la Helsinki din 1975, care au redus tensiunile dintre Est și Vest și au promovat suveranitatea, integritatea teritorială și drepturile omului.

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Întrebat dacă Statele Unite se află în tabăra celor care susțin modelul Ialta, Stubb a răspuns că speră că nu. "Nu știm în ce direcție vor înclina Statele Unite acum. Probabil că înclină mai mult spre modelul Ialta, dar în viitor s-ar putea orienta spre modelul Helsinki.Asta nu ne împiedică să ne implicăm și cred că trebuie să continuăm asta", a spus el.

Stubb: Rusia nu a câștigat acest război. Și, sincer să fiu, nici nu îl va câștiga

"Trebuie să înțelegem că Rusia nu a câștigat acest război. Și, sincer să fiu, nici nu îl va câștiga", a mai spus Stubb.

El este convins că Putin este "pregătit să discute cu Europa", chiar dacă statele europene nu s-au pregătit pentru astfel de negocieri.

Liderii Uniunii Europene nu au căzut de acord asupra unui singur om care să participe la negocierile cu rușii. Au decis, în schimb, săptămâna trecută, ca Europa să fie reprezentată de o echipă de oficiali din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit, alături de reprezentanți din UE și NATO.

Stubb și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au discutat luna trecută la telefon cu Putin, gest criticat dur de unii șefi de stat și de guvern din UE. Aceștia au acuzat că nu au fost consultați în prealabil. Stubb s-a apărat, spunând că gestul său a grăbit luarea unei decizii.

"Acum este foarte important să fim noi cei care stabilesc agenda. În primul rând, avem nevoie de un calendar. În al doilea rând, de o agendă", a precizat el.

El a propus șase domenii de negociere: garanțiile de securitate pentru Ucraina, teritoriile și prosperitatea țării după încheierea conflictului, consolidarea încrederii, un armistițiu, urmate de o discuție despre "ce fel de securitate vom avea în viitor".

Totuși, a subliniat că reprezentanții trimiși de UE și NATO la discuții nu pot decide pacea, ei ar urma să abordeze doar aspecte tehnice.

Stubb: Pacea va fi decisă de lideri politici. Putin este cel care decide în Rusia

"Acordul va fi încheiat de liderii politici. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu va exista niciun acord fără aprobarea lui Putin. Putin este cel care decide în Rusia", a declarat Stubb.

Președintele finlandez a refuzat să comenteze propunerea fluturată de americani președintelui Volodimir Zelenski, potrivit căreia, în schimbul aderării la NATO, ar urma să cedeze Rusiei Donbasul.

"Nu voi spune absolut nimic despre teritoriul ucrainean, deoarece această decizie aparține exclusiv președintelui Zelenski și poporului ucrainean", a declarat el.

Totuși, a subliniat că țara sa va depune eforturi pentru aderarea Ucrainei la NATO.

Finlanda a aderat la NATO în 2023, după decenii întregi de neutralitate, din cauză că Rusia a invadat Ucraina.

"Va adera Ucraina la NATO? Răspunsul meu este că nu știu. Sper că da", a încheiat Stubb.