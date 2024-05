Vezi și

Cu feţele pline de sânge şi paralizate de frică, adolescentele-soldat au mâinile legate la spate. Încearcă să le explice teroriştilor că ele nu sunt o ameninţare pentru bărbaţii înarmaţi. Înarmaţi până în dinţi, membrii Hamas le ameninţă cu violenţe sexuale. "Aici sunt fetele care pot rămâne însărcinate. Eşti frumoasă", spune unul dintre luptătorii Hamas.

Sute de oameni au ieşit pe străzi în Israel şi au cerut eliberarea fetelor-soldat

Oripilaţi de imagini, sute de oameni au ieşit pe străzi în Israel şi au cerut eliberarea fetelor-soldat. "Am plâns când am văzut filmarea, iar spre final am simţit că o să vomit. Oricine vede clipul va înţelege ce simt, mai ales femeile", a declarat Ashley Waxman Bakshi, verişoara unei ostatice. Guvernul israelian a reluat negocierile cu Hamas, după apariţia clipului.

Premierul Netanyahu are şi alte probleme. Procurorii Curţii Penale Internaţionale cer un mandat de arestare internaţional pe numele lui. Dacă va fi emis, el nu ar mai putea călători nicăieri. Germania ar aplica fără discuţii mandatul, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernului. De altfel, Israelul are tot mai puţini prieteni. Spania, Irlanda şi Norvegia vor recunoaşte existenţa statului palestinian, o decizie care l-a scandalizat pe Netanyahu.

"Este o recompensă pentru terorism. 80% dintre palestinienii din Cisiordania sunt de acord cu masacrul groaznic de la 7 octombrie. Genului acesta de rău nu trebuie să i se dea o ţară, ar fi un stat terorist", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Washingtonul a criticat Spania, Irlanda şi Norvegia. Ambasadorii celor trei ţări au fost convocaţi la ministerul israelian de Externe, unde li s-au arătat imagini cu teroriştii Hamas care au atacat Israelul pe 7 octombrie.

