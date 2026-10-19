Industria germană a pierdut aproape o jumătate de milion de locuri de muncă în ultimii 7 ani

Industria germană a pierdut aproape 500.000 de locuri de muncă din 2019 până în prezent, potrivit unui studiu publicat luni de institutul german Ifo. Acesta arată că economia germană trece printr-o transformare structurală: în timp ce industria pierde locuri de muncă, sectorul serviciilor creşte.

Linie de asamblare auto, VW, la o fabrică din Zwickau, Germania - Profimedia

Aproape o jumătate de milion de locuri de muncă au dispărut din industria germană începând din 2019, arată un studiu publicat luni de Institutul de cercetare economică Ifo, relatează Reuters.

Companiile din industria germană se confruntă cu o concurență tot mai puternică, ceea ce le afectează capacitatea de a se menține în activitate, precum și joburile.

La finalul anului trecut,în industria germană lucrau cu 496.000 mai puţini angajaţi decât la începutul lui 2019, un declin de 7,1%.

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De la economie industrială, la economia de servicii

În schimb, în sectorul serviciilor au fost create peste 2,2 milioane de locuri de muncă. Este vorba în special de serviciile medicale şi sociale, dar şi în administraţia publică.

"Germania trece printr-o schimbare structurală accelerată. În mod ironic, sectoarele care au susţinut până acum prosperitatea ţării sunt în declin. Cele mai multe noi locuri de muncă nu sunt create în domeniile în care Germania este productivă şi inovativă. Aceasta ar putea reduce potenţialul nostru de creştere în viitor", a apreciat Joachim Ragnitz, director în cadrul Ifo.

Numărul de angajaţi a scăzut aproape în toate sectoarele industriale, probabil ca rezultat al reducerii competitivităţii, în special faţă de China, se arată în studiul Ifo.

În industria auto, producătorii şi furnizorii au renunţat la 123.500 angajaţi, un declin de 13%, fabricanţii de produse metalice au concediat 115.600 persoane, în timp ce 64.500 au fost concediaţi în sectorul ingineriei mecanice. Aceste trei sectoare sunt responsabile pentru aproximativ 60% din concedieri, a ar[tat Ragnitz.