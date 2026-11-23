O organizație nonprofit de pe insula Syros, din Grecia, le oferă iubitorilor de pisici posibilitatea de a locui gratuit într-un decor de poveste, în schimbul implicării în îngrijirea animalelor.

Iubitorii de pisici au şansa să locuiască gratuit pe o insulă grecească, cu o condiţie - Sursa: Profimedia

Programul este organizat de Syros Cats, o asociație care primește voluntari din întreaga lume pentru a ajuta la îngrijirea pisicilor de pe insulă. În schimbul muncii lor, aceștia beneficiază de cazare gratuită, brunch și utilități, scrie revista People.

Există însă și câteva condiții: voluntarii trebuie să lucreze aproximativ șase ore pe zi, cinci zile pe săptămână, și să își asume un angajament de cel puțin o lună.

Activitatea începe dimineața, la ora 8:00, și include hrănirea pisicilor, curățarea litierei, spălarea bolurilor și asigurarea apei proaspete. Unele animale au nevoie de medicamente sau de îngrijire specială, în timp ce altele au nevoie de joacă și socializare.

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Voluntarii revin și înainte de apus pentru a hrăni din nou pisicile, a le administra tratamentele necesare și a le pregăti pentru noapte. Printre responsabilități se numără și însoțirea animalelor la veterinar, participarea la capturarea pisicilor fără stăpân pentru sterilizare și menținerea curățeniei.

Organizația are și o recomandare specială pentru voluntari: "Alintați pisicile cât mai mult posibil!".

În schimbul implicării lor, participanții primesc o cameră privată într-o locuință comună, unde împart bucătăria, baia și spațiile de zi cu alți doi sau trei voluntari. În general, asociația găzduiește aproximativ patru persoane în același timp.

Cei interesați trebuie să își plătească singuri transportul până în Grecia. Programul nu permite participarea copiilor sau aducerea animalelor de companie.

Deși experiența veterinară sau cunoștințele despre îngrijirea pisicilor fără stăpân reprezintă un avantaj, acestea nu sunt obligatorii. Organizația caută persoane responsabile, independente și serioase, care să poată respecta programul și sarcinile asumate.

În timpul liber, voluntarii se pot bucura de frumusețea insulei Syros, de plaje, sate pitorești și de capitala Ermoupoli, cunoscută pentru arhitectura și clădirile sale colorate.