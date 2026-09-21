Locuri de muncă în Antarctica, cu salarii de peste 110.000 de dolari. Şi românii pot aplica

Se caută specialişti pentru Antarctica, iar salariile sar de 110.000 dolari. Chiar şi românii pot aplica. Programul Antarctic Australian caută specialiști pentru bazele sale științifice. Înscrierile se deschid pe 1 octombrie, iar cei care trec de procesul riguros de selecție beneficiază de un pachet complet de avantaje.

Programul Antarctic Australian a început recrutarea de personal calificat pentru mai multe posturi disponibile în stațiile sale științifice în sezonul 2027/2028. Instituția, care aparține Guvernului Australiei, oferă contracte ce includ cazare, masă asigurată de bucătari profesioniști și salarii anuale care depășesc 110.000 de dolari, scrie La Nation.

Pentru posturile specializate, precum cel de ofițer în Tehnologia Informației, remunerația totală poate ajunge la 162.012 dolari australieni pe an, după includerea sporurilor acordate pentru izolarea în Antarctica.

Înscrierile se deschid oficial pe 1 octombrie 2026 și vor rămâne disponibile până la sfârșitul lunii. Sunt căutați profesioniști din numeroase domenii, de la IT și medicină până la mecanică, electricitate, meteorologie și bucătărie.

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Activitatea se desfășoară în stațiile științifice Casey, Davis și Mawson, precum și pe insula subantarctică Macquarie. Principalul obiectiv al acestor contracte este asigurarea funcționării bazelor, care operează ca mici comunități autonome.

Procesul de selecție durează câteva luni

Divizia Antarctică Australiană precizează în documentele oficiale că procesul de selecție este unul complex și se întinde pe mai multe luni.

Candidații trebuie să treacă prin mai multe etape, printre care depunerea candidaturii în scris, interviuri tehnice, evaluări psihologice privind capacitatea de adaptare și controale medicale riguroase.

Calendarul prevede desfășurarea interviurilor tehnice în lunile ianuarie și februarie 2027, urmate de centre de evaluare cu prezență fizică în aprilie și mai.

Contractele definitive ar urma să înceapă în iunie 2027.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Cei interesați trebuie să dețină competențe specifice fiecărui post.

În cazul specialiștilor IT, de exemplu, instituția cere cel puțin trei ani de experiență în suport tehnic, cunoștințe avansate privind sistemele Windows, rețelele și serverele, precum și certificări de resuscitare cardiopulmonară și prim ajutor.

Regulile serviciului public australian acordă prioritate cetățenilor australieni sau rezidenților care au drept legal de muncă în Australia.

Angajarea străinilor este posibilă doar dacă nu există candidați locali potriviți pentru postul respectiv.

Pentru funcțiile tehnice de nivel superior este necesară și o autorizație de securitate care poate fi acordată exclusiv cetățenilor australieni.

Viața în Antarctica presupune o capacitate mare de adaptare

Experiența de muncă în Antarctica necesită o capacitate ridicată de adaptare, în condițiile în care Programul Antarctic Australian subliniază că viața în aceste teritorii presupune o separare îndelungată de familie și de mediul social obișnuit.

Din acest motiv, toate persoanele selectate participă la programe obligatorii de pregătire în Hobart, capitala Tasmaniei, cu o durată cuprinsă între două și 12 săptămâni.

În această perioadă, viitorii angajați sunt instruiți în domenii precum supraviețuirea, siguranța, operațiunile din bază și conviețuirea în comunitate, înainte de plecarea efectivă în Antarctica.

Ce beneficii primesc angajații

Pachetul de beneficii include o contribuție de 15,4% din partea angajatorului pentru pensie, 20 de zile de concediu plătit la finalul contractului și acoperirea integrală a transportului.

Angajații primesc cazare în camere private, cunoscute sub denumirea de „donga”, precum și trei mese pe zi în bazele în care lucrează.

Divizia Antarctică Australiană încurajează diversitatea în procesul de recrutare și invită să candideze femei, membri ai comunităților LGBTQIA+ și persoane din medii culturale diferite.

Nu există limită de vârstă

Instituția a precizat că nu există o limită de vârstă pentru candidați.

Fiecare persoană trebuie însă să treacă un examen medical complet, care să identifice eventualele afecțiuni incompatibile cu munca într-un mediu izolat și foarte greu accesibil.

Candidații își pot verifica stadiul aplicației prin intermediul portalului de recrutare al instituției și pot urmări notificările transmise de compania Hays, care se ocupă de procesul de recrutare.

De asemenea, instituția recomandă persoanelor care beneficiază de ajutoare sau prestații sociale să consulte autoritățile locale înainte de plecare, pentru a afla în ce măsură perioada petrecută în Antarctica le-ar putea afecta situația financiară.