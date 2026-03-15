După ce Iranul a lansat primul său baraj de rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, sute de expatriați și turiști britanici din Dubai s-au grăbit să fugă din orașul deșertic strălucitor.

Influencerii care sfidează războiul din Orientul Mijlociu şi se întorc în Dubai: "Un avion doar pentru mine"

Imaginile de pe rețelele de socializare i-au arătat pe turiști alergând să se adăpostească în timp ce rachetele și dronele zburau pe cerul nopții.

Între timp, călătorii disperați au inundat Aeroportul Internațional Dubai, rugându-se să își poată asigura un loc la următorul zbor disponibil.

Dar, chiar dacă rachetele continuă să cadă, influencerii și expatriații sunt nerăbdători să se întoarcă în oraș, mai mulți creatori de conținut documentându-și deja călătoriile înapoi la Dubai, relatează Daily Mail.

Spațiul aerian al țării a fost închis timp de câteva zile în urma atacurilor, zborurile fiind blocate și mii de expatriați blocați.

Cu toate acestea, în ciuda restricțiilor continue, influencerii nu au pierdut mult timp pentru a ocupa primele locuri disponibile înapoi la Dubai.

În ultimele zile, utilizatorii TikTok au distribuit videoclipuri în care se îmbarcă în avioane straniu de goale cu destinația Emiratelor Arabe Unite, lăudându-se că au rânduri întregi de pasageri sau cabine doar pentru ei.

O britanică a postat un vlog de călătorie, care a început cu ea spunând entuziasmată: "Zboară înapoi la Dubai cu mine", în timp ce le zâmbea urmăritorilor săi.

Creatoarea de conținut, care folosește numele de utilizator @vicsxjx, spune în videoclip: "Am fost atât de fericită să văd zborul pe panou", înainte de a arăta un clip separat în care se îmbarcă într-un avion pustiu, filmând zeci de rânduri de scaune goale.

O altă creatoare de conținut a distribuit un videoclip în care bea un cocktail la bordul unui avion, cu legenda: "Toată lumea pleacă acum din Dubai... eu zbor spre Dubai."

Un videoclip separat, postat pe TikTok, o arată pe Jade Wilson îndreptându-se spre Emiratele Arabe Unite.

În timp ce arată saloane de aeroport pustii și scaune goale în avion, scrie: "Zbor spre Dubai chiar acum... Total gol... tulburător. Nu am mai văzut niciodată un zbor Emirates gol."

Un alt cont TikTok a filmat un avion gol, lăudându-se: "Un avion întreg doar pentru mine!"

Un alt utilizator a postat un videoclip cu el însuși într-un avion, aruncând un semn al păcii spre cameră în timp ce se bucură de călătoria sa la clasa business.

Acest lucru vine în contextul în care mai mulți creatori de conținut care locuiesc în Dubai au fost acuzați că au folosit "propagandă" pentru a menține imaginea impecabilă a orașului.

Influencerii cu sute de mii de urmăritori au reacţionat la atacurile iraniene distribuind imagini cu liderul Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, alături de cuvintele: "Știu cine ne protejează".

Postările încep prin a întreba "vă este frică?", înainte de a afișa imagini cu Al Maktoum salutând mulțimile încântătoare.

Utilizatorii sceptici ai rețelelor de socializare au răspuns susținând că influencerii sunt plătiți de guvernul Emiratelor Arabe Unite, deși mai mulți au negat acest lucru.

