Ce este cosmeticorexia, fenomenul care îi afectează pe copii. Italia anchetează Sephora şi Benefit Cosmetics

Autoritatea italiană pentru Concurenţă (AGCM) a lansat două investigaţii asupra firmelor Benefit Cosmetics şi Sephora (deţinută de grupul francez de lux LVMH), pentru posibile practici comerciale incorecte legate de marketingul produselor pentru adulţi la copii şi adolescenţi, transmite Reuters.

AGCM şi-a exprimat îngrijorarea că mărcile folosesc pe social media influenceri extrem de tineri pentru a încuraja utilizarea prematură a cosmeticelor pentru adulţi şi achiziţionarea compulsivă de măşti de faţă, seruri şi creme anti-îmbătrânire, obiceiuri legate de "cosmeticorexia" - o obsesie în rândul minorilor referitoare la îngrijire a pielii. LVMH, Sephora şi Benefit Cosmetics nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii.

"Investigaţiile au fost deschise pe fondul temerilor că informaţii importante, cum ar fi "avertismente şi precauţii că produsele cosmetice nu sunt destinate minorilor sau testate pe aceştia" ar fi putut fi omise sau prezentate într-o manieră înşelătoare", se arată în comunicatul AGCM.

"Utilizarea frecventă a unei game largi de produse cosmetice de către minori fără o conştientizare adecvată ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea lor", a precizat Autoritatea italiană pentru Concurenţă.

Oficialii poliţiei financiare italiene au efectuat inspecţii la sedii la Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia şi LVMH Italia.

